Riparte PoliBus, il tour di orientamento per i giovani

È partito ieri, dal Campus universitario di Bari, “PoliBus – Il tuo talento, la tua strada”, un progetto di orientamento itinerante nato dalla collaborazione tra Politecnico di Bari, ScuolAttiva Onlus e Gruppo Italo, per promuovere le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra i giovani.

Un bus-laboratorio, attrezzato per poter ospitare a bordo dimostrazioni, esperimenti e giochi su temi di area STEM, farà tappa dal 10 al 21 marzo in undici località di Puglia e Basilicata, coinvolgendo studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, il progetto prevede attività che si svolgeranno nelle scuole, coinvolgendo, complessivamente, circa 1600 giovani. Sono previsti laboratori di tecnologie immersive, robotica collaborativa, meccanica, aerodinamica, insieme a presentazioni dei corsi di studio, testimonianze e quiz di orientamento alla scelta universitaria.

«Andiamo nei territori ad incontrare gli studenti – ha commentato il rettore del Politecnico, Umberto Fratino, al taglio del nastro di PoliBus – per fare emergere i loro talenti. È un tipo di orientamento efficace – ha aggiunto Fratino – perché permette loro di toccare con mano il mondo affascinante della scienza e della tecnologia. C’è una grande necessità di giovani talenti, in particolare di donne, in ambito STEM – ha concluso il rettore del Politecnico – e noi abbiamo la grande responsabilità di aiutare i giovani a fare scelte consapevoli per il futuro, che abbiano un impatto positivo per loro stessi e per la società». Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato il progetto giunge quest’anno alla quarta edizione. Nelle tre edizioni precedenti, ha coinvolto oltre 5.000 studenti, 36 scuole e 31 città.

«Con Polibus vogliamo portare le discipline STEM fuori dagli spazi tradizionali dell’aula e trasformarle in un’esperienza concreta, accessibile e coinvolgente per ragazze e ragazzi» dichiara Simona Frassone, presidente di ScuolAttiva Onlus, cooperativa sociale che progetta e promuove, da oltre vent’anni, campagne educative gratuite per le scuole italiane, incentrate sui temi dell’inclusione, del contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa, soprattutto nei contesti più fragili. «Crediamo molto nel modello educativo del bus laboratorio itinerante – aggiunge Frassone – che ci permette di raggiungere i territori e le scuole che hanno meno opportunità di accesso all’orientamento universitario e professionale».

«Siamo a bordo di Polibus fin dalla prima edizione – è il commento di Dario Rietti, responsabile dell’ufficio commerciale di Itabus, società del Gruppo Italo che mette a disposizione il bus. Accompagniamo ogni anno ragazze e ragazzi entusiasti con i nostri mezzi – aggiunge Rietti – supportando l’orientamento accademico e la ricerca. Siamo sicuri che anche questa edizione sarà un successo, portando innovazione e tecnologia in un territorio che da sempre premia i nostri investimenti».

A bordo del bus, gli studenti potranno vivere esperienze immersive tra realtà virtuale e sperimentazione tecnologica: dalla visita virtuale al Castello di Gioia del Colle, per scoprire l’applicazione delle tecnologie immersive nei settori dell’ingegneria edile e dell’architettura, all’utilizzo di dispositivi neuronali (i caschetti MUSE), fino ai laboratori di progettazione e programmazione con i kit LEGO Education SPIKE Prime (POLIBRICK), pensati per stimolare creatività, pensiero critico e problem solving. Sul PoliBus si svolgerà anche un’attività di orientamento con il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ArCoD) del Politecnico, attraverso POLIMATCH, uno spazio dedicato al confronto tra studenti e docenti.

Tra le novità di questo tour, una tappa a Bari in piazzetta dei Papi, in programma domenica 15 marzo, dalle 11 alle 13, dove le attività saranno aperte alla cittadinanza con l’obiettivo di avvicinare le persone alle discipline STEM e presentare l’offerta formativa del territorio barese.

Di seguito il dettaglio delle 11 tappe e delle scuole coinvolte:

Altamura – I.T.T. Nervi-Galilei (11/03)

Martina Franca I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” (12/03)

Policoro– I.I.S. “Enrico Fermi” (13/03)

Turi – I.I.S.S. “Pertini-Anelli-Pinto” (14/03)

Bari – Piazzetta dei Papi (15/03)

Monopoli – Liceo Artistico IISS “Luigi Russo” (16/03)

Brindisi – I.T.T. “G. Giorgi” (17/03)

Laterza – Liceo Scientifico “G.B. Vico” (18/03)

Andria – I.I.S.S. “Ettore Carafa” (mattina) e ITT “Jannuzzi” (pomeriggio) – 19/03

Barletta – I.T.E.T. “Cassandro Fermi Nervi” (20/03)

Margherita di Savoia – I.I.S.S. “A. Moro” (21/03)

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia