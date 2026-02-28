Presentazione delle Case di Comunità dell’ASST Rhodense

Proseguono gli incontri con la cittadinanza per presentare e spiegare cosa sono le Case di Comunità.28
L’ASST Rhodense, in collaborazione con i Comuni, organizza vari appuntamenti sul territorio, sarà un’opportunità per conoscere come poter accedere ai servizi disponibili e avere informazioni con un focus particolare sul PUA, punto unico di accesso, e sul ruolo degli infermieri di Famiglia e Comunità (Ifec).
- 5 marzo 2026 – ore 18,30 Paderno Dugnano
auditorium biblioteca Tilane (Piazza della Divina Commedia);
- 6 marzo 2026alle – ore 20,30 Bollate
Sala conferenze della biblioteca (Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa);
- 10 marzo – ore 20.45 Settimo Milanese
Sala consiliare – Municipio (Piazza degli Eroi, 5)
- 19 marzo – ore 20.30 Lainate
L’Ariston Urban Center (Largo Vittorio Veneto, 17/21)
- 26 marzo – ore 18.00 Corsico
Saloncino “La Pianta” (Via Giacomo Leopardi, 7)
- 14 aprile – ore 18.15 Senago
Sala Consiliare – Municipio (Via XXIV Maggio, 1)
Accesso libero fino ad esaurimento posti.
