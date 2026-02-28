14.5 C
Milano
sabato, Febbraio 28, 2026
Presentazione delle Case di Comunità dell’ASST Rhodense

Proseguono gli incontri con la cittadinanza per presentare e spiegare cosa sono le Case di Comunità.28

L’ASST Rhodense, in collaborazione con i Comuni, organizza vari appuntamenti sul territorio, sarà un’opportunità per conoscere come poter accedere ai servizi disponibili e avere informazioni con un focus particolare sul PUA, punto unico di accesso, e sul ruolo degli infermieri di Famiglia e Comunità (Ifec).

  • 5 marzo 2026 – ore 18,30 Paderno Dugnano

auditorium biblioteca Tilane (Piazza della Divina Commedia);

  • 6 marzo 2026alle – ore 20,30 Bollate

Sala conferenze della biblioteca (Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa);

  • 10 marzo – ore 20.45 Settimo Milanese

Sala consiliare – Municipio (Piazza degli Eroi, 5)

  • 19 marzo – ore 20.30 Lainate

L’Ariston Urban Center (Largo Vittorio Veneto, 17/21)

  • 26 marzo – ore 18.00 Corsico

Saloncino “La Pianta” (Via Giacomo Leopardi, 7)

  • 14 aprile – ore 18.15 Senago

Sala Consiliare – Municipio (Via XXIV Maggio, 1)

Accesso libero fino ad esaurimento posti.

