Oblò 2026: teatro prova “Dà corpo alla parola”

Con l’entusiasmo di chi aspetta di scoprire cosa si nasconde sotto la carta colorata di un regalo, Teatro Prova inaugura la quarta edizione di OBLÒ.

La rassegna per il pubblico giovane e adulto, nata nel 2022, giunge alla vigilia del suo primo lustro definendo il proprio orientamento artistico: dare corpo alla parola.

Il filo conduttore della stagione trasforma l’astrazione del linguaggio in un’esperienza sensoriale e materica attraverso 5 appuntamenti principali:

CROSSROADS | sabato 28 febbraio ore 20:30

La rassegna si apre con un reading-concerto dove la “parola-musica” vibra sopra e attorno al blues. Attraverso le biografie di Robert Johnson e Billie Holiday, lo spettacolo ripercorre la storia delle rivendicazioni per i diritti civili, dando corpo a origini sonore grezze e profonde.

Crossroads non è solo un omaggio storico, ma un ponte verso le contraddizioni del presente occidentale, dove diritti e violenza continuano a convivere sulle note di una chitarra sgraziata.

LUISA | sabato 21 marzo ore 20:30

Valentina Dal Mas incarna la “parola-suono” di una donna fragile. Vincitore del Premio Scenario Periferie 2023, lo spettacolo della Compagnia veneta La Piccionaia vede Valentina Dal Mas nei panni di una donna che “cuce se stessa per non sfilacciarsi lontana dal mondo”. L’evento è arricchito dal laboratorio “Cucio i fiori per non farli morire” (ore 18:00), uno spazio intimo dedicato a chi si prende cura delle fragilità altrui, per rigenerare il carico emotivo attraverso il gesto poetico.

SUNSHINE | venerdì 27 e sabato 28 marzo ore 20:30

Con la sua nuova produzione, diretta da Marco Raineri, Teatro Prova mette in scena l’abisso della mascolinità tossica dove Stefano Mecca interpreta un uomo prigioniero di uno stereotipo familiare, la cui incapacità di essere padre sfocia in una gelosia morbosa e in invettive rabbiose verso moglie e figlio. Una “parola-frana” che svela, attraverso momenti stranianti, un tragico antefatto capace di travolgere lo spettatore. In Sunshine, la parola diventa un’arma contundente, una frana che si abbatte sulla famiglia.

Il protagonista usa invettive aggressive e rabbiose, ma è nel silenzio tra queste parole, e nei momenti di tragico disvelamento, che il corpo dell’attore deve farsi carico di un abisso emotivo insostenibile.

L’impegno per il nuovo teatro: il Bando OblòFF

Teatro Prova conferma la sua missione di sostegno alla creatività emergente attraverso OblòFF, un bando di residenza e produzione finalizzato a dare spazio a giovani compagnie e a progetti teatrali innovativi. Questo progetto incarna la volontà della Compagnia di fungere da “finestra” aperta sul panorama contemporaneo, favorendo un ricambio generazionale e una costante ventata di novità nella propria attività.

Tra i frutti più significativi di questa ricerca troviamo in cartellone:

MATRIOSCHE DI POLVERE | domenica 15 marzo ore 20:30

Nato dalla sinergia creativa supportata dal bando nell’edizione 2024/2025, questo spettacolo di Tommaso Vavassori trasforma il palcoscenico in un congegno di enigmistica teatrale. In una commedia che ricalca il meccanismo del giallo, si gioca con la “parola-soluzione”: il pubblico è chiamato a decifrare la realtà storica e i segreti di aristocratici russi decaduti in esilio nella campagna inglese del 1938.

FINCHÉ MORTE NON LI SEPARI | sabato 11 e domenica 12 aprile ore 20:30

Selezionato come progetto vincitore della residenza OblòFF 2025/2026, lo spettacolo scava nel nucleo del rapporto di coppia. Attraverso la “parola-fraintendimento”, l’opera indaga la difficoltà umana del comprendersi, portando in scena tre coppie che diventano specchio delle contraddizioni universali dell’amore.

Rassegna Emergenze +

A completare il programma, dal 16 al 27 aprile il Teatro San Giorgio ospiterà Emergenze + la vetrina che Teatro Prova dedica ai saggi dei suoi corsi di livello avanzato.

In scena i titoli Ad esequie avvenute (16 aprile), Sardine (20 aprile) ed Eppure, immagini un incidente… (27 aprile).

“Da qualche anno lo sguardo di Teatro Prova ha scelto di farsi più ampio, senza smettere di custodire ciò che già era” dichiara il direttore dei corsi della Compagnia, Stefano Mecca.

“Accanto a rassegne con una programmazione che continua a mettere al centro infanzia e famiglie (cifra identitaria di oltre quarant’anni di attività) si è aperta una nuova finestra dedicata a giovani e adulti. Non un cambio di rotta, ma un ampliamento coerente: la scelta di affiancare al lavoro storico un percorso pensato per chi il teatro lo vive anche come formazione, ricerca, possibilità espressiva.

È da questa apertura che nasce Oblò, che oggi rappresenta il volto più contemporaneo di Teatro Prova e che è diventata uno spazio stabile di incontro tra scuola, scena e nuove drammaturgie.

Negli ultimi anni il numero di iscritti ai corsi per adulti è aumentato moltissimo – prosegue Mecca. Tra gli allievi abbiamo persone dai vent’anni fino ai sessantotto. A un certo punto noi insegnanti non riuscivamo più a rispondere da soli alla richiesta, abbiamo dovuto coinvolgere nuovi esperti. Così ci siamo interrogati anche sulle proposte: perché non dedicare a questo pubblico una rassegna?

Oblò vuole dare spazio a linguaggi diversi e per intercettare un pubblico che ha voglia di farsi stupire. È un atto di fiducia nel teatro che non teme di rischiare, portando sul palco temi scomodi o forme espressive ibride. Vogliamo che lo spettatore si affacci a questo oblò e trovi qualcosa che non si aspettava di vedere”

Tutti gli eventi si svolgono al Teatro San Giorgio, via S. Giorgio 1/F, Bergamo.

Parcheggio gratuito con posti limitati disponibile nel cortile del Teatro.

Biglietti

10 € per gli spettacoli del 28 febbraio, 7, 21, 27 e 28 marzo in prevendita su teatroprova.com

Ridotto 5 € per allieve e allievi dei corsi di Teatro Prova

Ridotto 8 € per i possessori della Festival Danza Estate Card (solo per lo spettacolo del 21 marzo)

Ingresso 4 € per gli spettacoli dell’11, 12, 16, 20 e 27 aprile

Biglietti allievi e tramite FDE Card solo su prenotazione: Tel. 035 225847 WhatsApp 3475608415 da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00

I biglietti sono disponibili anche in teatro la sera dello spettacolo fino a esaurimento posti.

Info

rassegna.oblo@teatroprova.com – Tel. 035 225847 – WhatsApp 3475608415

Da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00

