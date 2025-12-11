Salute e inquinamento urbano: chi vive nelle grandi città è più a rischio?

L’urbanizzazione crescente ha modificato in modo profondo la relazione tra ambiente e salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che più del 90% delle persone nel mondo respiri quotidianamente aria con concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite indicati dalle sue linee guida. Le città, motori economici e culturali, concentrano attività industriali, traffico veicolare e densità abitativa, diventando al tempo stesso luoghi di opportunità e di esposizione prolungata a rischi ambientali.

L’aria delle città e i suoi effetti sulla salute

Le principali fonti di inquinamento urbano includono le emissioni dei trasporti, il riscaldamento domestico e i processi industriali. Particolato fine (PM₂.₅ e PM₁₀), biossido di azoto (NO₂) e ozono troposferico (O₃) sono tra i principali inquinanti associati a un aumento di patologie respiratorie e cardiovascolari. Il rapporto “Mal’Aria di Città 2025” di Legambiente conferma che molte città italiane, tra cui Milano, Torino e Padova, superano sistematicamente i limiti stabiliti dall’Unione Europea per il particolato sottile. L’esposizione cronica a tali sostanze compromette la funzionalità polmonare e accelera processi infiammatori sistemici che incidono anche sul metabolismo e sul sistema nervoso centrale.

Vivere in città e rischio di malattie croniche

Diversi studi hanno evidenziato una correlazione diretta tra la vita in grandi centri urbani e un aumento del rischio di malattie croniche. L’inquinamento atmosferico, combinato al rumore e alla carenza di spazi verdi, incide sull’equilibrio neuroendocrino, favorendo disturbi del sonno, ansia e depressione. Un’indagine dell’Università del Piemonte Orientale, condotta nell’ambito dell’Aging Project, ha dimostrato che l’esposizione a lungo termine all’inquinamento acustico e atmosferico accelera l’invecchiamento biologico e compromette la salute cognitiva.

In questo contesto, la prevenzione diventa cruciale. La diagnosi precoce di malattie respiratorie o cardiovascolari, in particolare per chi vive in aree ad alta densità di traffico, è uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli effetti a lungo termine dell’esposizione ambientale. Un medico pneumologo che opera in centri specializzati nella salute urbana può integrare la valutazione clinica tradizionale con indagini mirate, come la spirometria o l’analisi dei biomarcatori infiammatori, per monitorare l’impatto dell’aria inquinata sull’organismo.

Verde urbano e progettazione sostenibile

Un elemento determinante per la salute delle popolazioni urbane è la presenza di aree verdi. Il WWF Italia, nel suo rapporto “Più natura in città per la salute e la sicurezza delle persone”, sottolinea come la vegetazione urbana non solo migliori la qualità dell’aria, ma riduca le temperature, limiti l’effetto “isola di calore” e favorisca il benessere psicologico. L’aumento di parchi e corridoi ecologici nelle città è associato a una diminuzione della mortalità prematura e a un miglioramento della qualità della vita. Inoltre, il verde urbano contribuisce alla coesione sociale e stimola comportamenti salutari, come l’attività fisica regolare.

Disuguaglianze ambientali e salute pubblica

Non tutti i cittadini subiscono in egual misura gli effetti dell’inquinamento urbano. Le disuguaglianze territoriali e socioeconomiche giocano un ruolo decisivo: le aree periferiche e densamente popolate tendono a concentrare livelli più alti di inquinanti, mentre l’accesso a spazi verdi e servizi sanitari qualificati è spesso limitato. Ne deriva un circolo vizioso: le categorie più vulnerabili, come bambini, anziani e persone con patologie pregresse, vivono maggiormente esposte ai rischi ambientali senza poter usufruire di adeguati strumenti di tutela.

Verso città più sane e resilienti

Affrontare la questione dell’inquinamento urbano richiede un approccio integrato, che unisca politiche ambientali, urbanistiche e sanitarie. La Commissione Europea, attraverso il Green Deal, ha fissato l’obiettivo di ridurre entro il 2030 del 55% le emissioni di gas serra, con un impatto diretto sulla qualità dell’aria. Parallelamente, il progetto “Città più sane” del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano promuove un modello di pianificazione urbana che metta la salute al centro delle decisioni pubbliche.

La salute nelle città è, dunque, un bene collettivo. Rendere gli ambienti urbani più vivibili significa investire in mobilità sostenibile, spazi verdi e politiche di prevenzione. Solo così sarà possibile trasformare le grandi metropoli da luoghi di rischio a ecosistemi di benessere condiviso.

