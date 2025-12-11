Raul Cremona, Festival della magia a Milano

Torna per l’ottavo anno consecutivo il Festival Internazionale della Magia di Milano, appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di illusionismo e incanto.

Il Festival ospiterà artisti internazionali provenienti da ogni angolo del globo, pronti a stupire il pubblico con spettacoli mozzafiato; tra magia classica, avanguardie creative e sorprese da brivido.

A condurre questa edizione speciale sarà come sempre il celebre Raul Cremona, padre di questo progetto, volto amato del panorama comico e magico italiano, che guiderà gli spettatori in un percorso che unisce tradizione, innovazione e poesia.

L’ottava edizione del festival, che conferma la sua vocazione di intrattenimento per tutti (con performance studiate per coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti), quest’anno celebra il concetto di infinito e ciclicità attraverso la metafora del nastro di Möbius, simbolo matematico senza inizio né fine. Un tema che si riflette nella programmazione: grandi nomi della magia mondiale faranno ritorno, affiancati da nuove produzioni che esplorano linguaggi inediti dell’illusionismo.

Il tutto capitanato da Raul Cremona, una guida d’eccezione:

«Per questa edizione, abbiamo scelto di omaggiare l’idea del “ritorno” – spiega Raul Cremona -, come il nastro di Möbius che unisce passato e futuro in un unico movimento. Il pubblico troverà numeri storici rivisitati in chiave moderna e nuove creazioni che dialogano con la tradizione. Sarà uno spettacolo emozionante, adatto a tutte le famiglie, dove la magia si trasformerà in un’esperienza collettiva indimenticabile».

Il Festival Internazionale della Magia di Milano, trova la sua naturale collocazione nel Teatro Manzoni: cornice perfetta per l’incanto. Storico simbolo culturale di Milano, una location d’eccellenza che trasformerà ogni serata in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione.

Giunto alla sua ottava edizione, il Festival Internazionale della Magia si consolida come uno degli appuntamenti più attesi del panorama cittadino, con oltre 40.000 spettatori che negli anni hanno visto lo show. «Vogliamo ringraziare il pubblico milanese e non solo per aver reso questo sogno possibile – dichiarano gli organizzatori. Nel 2026, supereremo ogni aspettativa con un cartellone che unisce arte, illusione e poesia».

BIGLIETTI

venerdì e lunedì:

Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 anni € 20,00

sabato, domenica e festivi:

Prestige € 37,00 – Poltronissima € 34,00 – Poltrona € 26,00 – Poltronissima under 26 anni € 21,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online

circuito Ticketone

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia