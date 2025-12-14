Laura Pepe racconta “Alessandro Magno oltre la storia”

Domenica 14, 21 e 28 dicembre, Focus propone il doc inedito Alessandro Magno: tra storia e leggenda e gli speciali in prima visione assoluta ed esclusiva Alessandro Magno oltre la Storia.

Quest’ultimi, a cura di Laura Pepe – docente, saggista, divulgatrice, volto della rete dal 2019 – vedono gli interventi di Gastone Breccia, docente di Storia bizantina e Storia Militare Antica all’Università di Pavia; di Imma Eramo, ricercatrice di Filologia Classica all’Università di Bari; e di Michele Bellomo, docente di Antichità e Istituzioni Romane alla Statale di Milano. All’iniziale introduzione di Pepe segue, alle ore 21.25, Alessandro Magno: tra storia e leggenda e, alle 22.30, l’approfondimento Alessandro Magno oltre la storia.

Nella prima puntata, Pepe dà conto del rafforzamento politico e militare, ma anche culturale, sotto Filippo II, padre di Alessandro. L’educazione del figlio prediletto, seguita da Aristotele. Le innovazioni tattiche e organizzative apportate all’esercito. La formazione di Alessandro, il carattere, la fascinazione per l’Iliade, le caratteristiche della leadership e le prime imprese militari, tra storia e leggenda.

Nella seconda puntata, Pepe ricorda le leggende che accompagnarono l’infanzia e la giovinezza di Alessandro, volte a sottolinearne l’origine divina e la predestinazione. Il carisma di Alessandro sul campo di battaglia e la dedizione dei compagni d’arme. La falange macedone e la cavalleria dei compagni del re: l’uso della tecnica incudine e martello, in battaglia. L’amore per Roxane, che Alessandro definiva la mia regina. Il senso per la koinè.

Nella terza puntata, Pepe approfondisce la figura di Alessandro, al culmine dell’espansione del suo impero: gli eccessi e le pretese avanzate verso sudditi e soldati, nella nuova veste divina. L’isolamento crescente e le prime congiure. La morte del Grande e l’impossibilità di mantenere unito l’impero. I regni dei diadochi, alle prese con guerre civili e disordini. L’ellenismo, come nuova epoca culturale, bistrattata ma importantissima, tra il declino del mondo greco e l’ascesa della potenza romana.

