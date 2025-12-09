La scenografia del Premio Tenco 2025, la rassegna della canzone d’autore tenutasi il 23, 24 e 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia), diventa una serie di litografie d’autore, ideata da Sergio Secondiano Sacchi e Vincenzo Sanfo e firmata dagli artisti Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli.

Nel segno del tema del Tenco 2025, dedicato alla Memoria, la scenografia ha reso omaggio a tre personalità indimenticabili della cultura e della musica italiana: Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino.

I ritratti di Zhang Hongmei, arricchiti dalle scritte poetiche di Marco Nereo Rotelli, intervallati da vedute urbane dell’artista cinese, sono realizzati con un segno deciso in bianco e nero fortemente contrastato e incorniciati da tessuti colorati, strappati e consunti, incollati a corona dei volti.

Questi frammenti, secondo l’idea dell’artista, simboleggiano il nostro tempo travagliato e inquieto, che riecheggia nelle canzoni di Tenco, nelle parole di Rambaldi e nell’opere di Staino, mentre le frasi poetiche di Rotelli amplificano il significato dei ritratti, evocando la vita e il messaggio dei tre protagonisti, la cui memoria continua a ispirare il presente.

Con questo progetto, il Tenco celebra i suoi primi cinquant’anni guardando al futuro, nel segno del ricordo e della gratitudine verso chi ne ha acceso il cammino.

I due artisti sono legati al Club Tenco: la cinese Zhang Hongmei è già autrice della scenografia del 2010 e Marco Nereo Rotelli è stato protagonista di memorabili allestimenti.

Stampati con tecnica litografica, i ritratti conservano fedelmente il lavoro degli artisti e sono oggetti da collezione destinati a crescere in valore nel tempo.

Le tre litografie, firmate in lastra da Zhang Hongmei e numerate a mano da 1 a 100, sono acquistabili da oggi tramite la segreteria del Club Tenco scrivendo una mail a segreteria@clubtenco.it (Dimensioni: 25 X 30 cm; prezzo: 100 euro per il trittico e 50 euro per la singola opera, consegna diretta inclusa).

www.clubtenco.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia