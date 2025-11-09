Sono iniziate a Palermo le riprese di “Sul cammino di Francesco – la vita di Biagio Conte”, il film TV che racconta la straordinaria vita di Fratel Biagio Conte, definito da molti il “nuovo San Francesco”, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction e scritto da Stefano Rulli e Costanza Quatriglio, da un soggetto di Stefano Rulli, Gloria Giorgianni, Nicola Campiotti, Celestino Pietro Pesce e Costanza Quatriglio, e diretto da Costanza Quatriglio; con la collaborazione della Missione di Speranza e Carità, consulenze alla sceneggiatura Giacomo Mirto, Giacomo Pilati e Davide Rondoni.

Realizzato con il Patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il film – interpretato da Alessio Vassallo e con la partecipazione, tra gli altri, di Donatella Finocchiaro e Antonio Catania – ripercorre la storia di un uomo capace di incarnare lo spirito francescano nella contemporaneità.

La produzione proseguirà le riprese successivamente anche a Roma e ad Assisi.

Il film porta al grande pubblico la storia di un San Francesco moderno e siciliano, nato a Palermo negli anni Sessanta in una famiglia di imprenditori, che scelse di abbandonare un’esistenza agiata per dedicarsi interamente agli ultimi, vivendo accanto ai senzatetto della sua città una vita di povertà e condivisione.

“È il racconto della scoperta dell’ “altro”, del valore della diversità in quanto creature, un viaggio interiore e collettivo che restituisce il valore della comunità e della solidarietà – racconta la produttrice Gloria Giorgianni, AD di Anele – Attraverso le prove affrontate sul proprio corpo e la forza della fede, Fratel Biagio ha saputo trasformare la sua ispirazione spirituale in un progetto concreto e condiviso, una missione di solidarietà diventata un movimento capace di ispirare un’intera città. Siamo felici di poter iniziare le riprese finalmente qui a Palermo, città che deve tanto a Biagio e che Biagio ha tanto amato”

