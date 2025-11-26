Panchine rosse per dire no alla violenza sulle donne

La violenza di genere è un grave problema sociale e di salute pubblica che richiede un impegno collettivo per essere contrastato. In occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, l’ASST Rhodense ha organizzato vari eventi:

presso la Casa di Comunità di Paderno Dugnano in viale della Repubblica 13, è stata inaugurata la panchina rossa realizzata in collaborazione con il Comune e l’associazione Tilane, idee senza confine.

A Corsico c’è stata l’inaugurazione della panchina rossa in via Marzabotto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Ventunesimodonna, il Cav (centro anti violenza) la stanza dello scirocco e i ragazzi delle classi 4° e 5° della scuola Curiel.

A Rho c’è stato il convegno su ”Artemisia: luci ed ombre della violenza di genere” organizzato da Asst-Rhodense in collaborazione con la Rete Inter-istituzionale Antiviolenza “Nemmeno con un fiore”, di cui Asst_Rhodense è partner istituzionale. Un momento di riflessione e di confronto sulle “ombre” legate alle diverse forme di violenza di genere e le “luci” intese come azioni di prevenzione che la Rete mette in campo quotidianamente attraverso gli eventi di sensibilizzazione, per promuovere i due sportelli del Centro Antiviolenza Hara di Rho e Bollate

All’evento ha partecipato anche di un gruppo di studenti dell’Istituto Russell Fontana di Arese con la realizzazione di un progetto multimediale “Artemisia”.

A ogni partecipante è stata donata una card con i riferimenti della Rete Antiviolenza e un sasso dipinto.

