Ilaria Palomba pubblica il libro “Restituzione”

Con “Restituzione”, edito da Interno Libri, Ilaria Palomba torna con una raccolta poetica dirompente e necessaria che segna una nuova tappa della sua evoluzione artistica.

Il volume — con prefazione di Gianpaolo G. Mastropasqua e postfazione di Silvio Raffo — è un attraversamento lirico e simbolico del dolore, della memoria e della resurrezione dell’essere.

Dopo opere come Vuoto, Scisma e Purgatorio, Palomba costruisce qui un testo che è insieme catabasi e ascesi, rito di purificazione e atto di restituzione alla vita.

La sua voce si fa oracolo, il verso si fa corpo, e la poesia diventa il luogo in cui l’abisso incontra la luce.

In Restituzione, Ilaria Palomba conferma la sua posizione tra le voci più autentiche e necessarie della poesia contemporanea.

Il suo linguaggio è insieme viscerale e sapiente, colto ma mai distaccato, capace di trasformare il dolore in conoscenza e la parola in rinascita. La raccolta si legge come una discesa nell’inconscio e una risalita verso la luce: ogni verso è un frammento di psiche che si ricompone, ogni immagine è un varco simbolico che unisce vita e mito.

La scrittura, limpida e potente, diventa gesto terapeutico e rivelazione spirituale.

Come afferma Gianpaolo G. Mastropasqua nella prefazione:

“Questo libro è un inno vedico di resurrezione, un atto di restituzione alla vita dopo la sua apocalisse.”

E nella postfazione Silvio Raffo aggiunge:

“Una poesia carnale e cosmica, un amplesso tra corpo e verbo, dove la ferita diventa fonte di luce.”

Restituzione non è solo una raccolta di poesie: è una mappa dell’anima, un percorso di guarigione e consapevolezza.

Una lettura che lascia il segno per la sua densità emotiva e la capacità di parlare a chiunque abbia conosciuto la perdita e desideri ritrovare sé stesso.

Presentazione ufficiale a Roma

L’evento di lancio di “Restituzione” si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18:30 presso La Feltrinelli Libri e Musica, in Largo Torre Argentina 5/a – Roma.

A dialogare con l’autrice ci saranno Anna Segre e Marco Colletti, con l’intervento di Lisa Di Giovanni.

L’evento, a cura di Olivia Cinnamon Balzar, sarà arricchito dalla proiezione del cortometraggio di Iolanda La Carrubba, ispirato al libro.

Un incontro che unisce poesia, arte e riflessione, per restituire alla parola poetica il suo valore sacro e catartico: quello di un linguaggio capace di guarire, trasformare e restituire senso all’esistenza.

Scheda libro

Titolo: Restituzione

Autrice: Ilaria Palomba

Editore: Interno Libri

Collana: InternoVersi

Prefazione: Gianpaolo G. Mastropasqua

Postfazione: Silvio Raffo

Formato: brossura, 124 pp.

Prezzo: €15,00

Data di uscita: 21 novembre 2025

ISBN: 9791280138637

Link utili:

https://internolibri.com/

https://www.facebook.com/?locale=it_IT

https://www.instagram.com/i_palomba/

https://suiteitalianalt.blogspot.com/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia