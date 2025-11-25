Ilaria Palomba pubblica il libro “Restituzione”

Con “Restituzione”, edito da Interno Libri, Ilaria Palomba torna con una raccolta poetica dirompente e necessaria che segna una nuova tappa della sua evoluzione artistica.
Il volume — con prefazione di Gianpaolo G. Mastropasqua e postfazione di Silvio Raffo — è un attraversamento lirico e simbolico del dolore, della memoria e della resurrezione dell’essere.
Dopo opere come Vuoto, Scisma e Purgatorio, Palomba costruisce qui un testo che è insieme catabasi e ascesi, rito di purificazione e atto di restituzione alla vita.
La sua voce si fa oracolo, il verso si fa corpo, e la poesia diventa il luogo in cui l’abisso incontra la luce.
In Restituzione, Ilaria Palomba conferma la sua posizione tra le voci più autentiche e necessarie della poesia contemporanea.
Il suo linguaggio è insieme viscerale e sapiente, colto ma mai distaccato, capace di trasformare il dolore in conoscenza e la parola in rinascita. La raccolta si legge come una discesa nell’inconscio e una risalita verso la luce: ogni verso è un frammento di psiche che si ricompone, ogni immagine è un varco simbolico che unisce vita e mito.
La scrittura, limpida e potente, diventa gesto terapeutico e rivelazione spirituale.
Come afferma Gianpaolo G. Mastropasqua nella prefazione:
“Questo libro è un inno vedico di resurrezione, un atto di restituzione alla vita dopo la sua apocalisse.”
E nella postfazione Silvio Raffo aggiunge:
“Una poesia carnale e cosmica, un amplesso tra corpo e verbo, dove la ferita diventa fonte di luce.”
Restituzione non è solo una raccolta di poesie: è una mappa dell’anima, un percorso di guarigione e consapevolezza.
Una lettura che lascia il segno per la sua densità emotiva e la capacità di parlare a chiunque abbia conosciuto la perdita e desideri ritrovare sé stesso.
Presentazione ufficiale a Roma
L’evento di lancio di “Restituzione” si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18:30 presso La Feltrinelli Libri e Musica, in Largo Torre Argentina 5/a – Roma.
A dialogare con l’autrice ci saranno Anna Segre e Marco Colletti, con l’intervento di Lisa Di Giovanni.
L’evento, a cura di Olivia Cinnamon Balzar, sarà arricchito dalla proiezione del cortometraggio di Iolanda La Carrubba, ispirato al libro.
Un incontro che unisce poesia, arte e riflessione, per restituire alla parola poetica il suo valore sacro e catartico: quello di un linguaggio capace di guarire, trasformare e restituire senso all’esistenza.
Scheda libro
Titolo: Restituzione
Autrice: Ilaria Palomba
Editore: Interno Libri
Collana: InternoVersi
Prefazione: Gianpaolo G. Mastropasqua
Postfazione: Silvio Raffo
Formato: brossura, 124 pp.
Prezzo: €15,00
Data di uscita: 21 novembre 2025
ISBN: 9791280138637
