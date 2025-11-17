12.6 C
La Fura dels Baus alla Fabbrica del Vapore, dal 28 novembre

“SONS: SER O NO SER” è la nuova creazione della leggendaria compagnia catalana LA FURA DELS BAUS che debutta il 28 novembre 2025, in esclusiva nazionale, alla Fabbrica del Vapore di Milano. 

L’opera, ispirata all’Amleto di Shakespeare, arriva per la prima volta in Italia e unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround.

La Fura Dels Baus – Foto de @agustindusserre

In piedi all’interno di un ambiente a pianta aperta, il pubblico non è più semplice osservatore ma diventa parte integrante della scena, interagendo con gli attori e vivendo da protagonista ogni momento dello spettacolo. 

Milano accoglie con entusiasmo il ritorno in Italia di una compagnia che ha rivoluzionato il
linguaggio teatrale contemporaneo" ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi
Sacchi -. Con SONS: SER O NO SER La Fura dels Baus porta a Milano un’opera che travalica i confini tra palco e platea, tra classico e digitale, trasformando lo spettatore in protagonista e confermando la Fabbrica del Vapore come uno spazio capace di ospitare esperienze che parlano al pubblico di oggi con forza e immediatezza”.

