Festival Annuale Arte Applicata di Casa degli Artisti

Giunto alla sua quinta edizione, dal 27 al 30 novembre 2025 torna a Casa degli Artisti di Milano ARTINO FAAA – Festival Annuale dell’Arte Applicata, sotto la direzione e il coordinamento di Mariavera Chiari, rappresentante di Casa degli Artisti e membro dell’associazione Nic – Nuove Imprese Culturali.

Fin dalla sua ideazione, ARTINO FAAA si propone di mantenere vivo il dibattito sulle Arti Applicate e sulle loro più recenti ridefinizioni, offrendo uno spazio di confronto e di scoperta dedicato ai linguaggi dell’artigianalità contemporanea.

L’edizione 2025 segna un’importante evoluzione: per la prima volta, il festival occuperà entrambi i piani della Casa degli Artisti, trasformando gli atelier in un vivace percorso espositivo. In mostra saranno presentate opere, micro-serie, edizioni limitate, manufatti e progetti sperimentali realizzati dagli artisti che hanno partecipato ai programmi di residenza della Casa dal 2020 a oggi e da una selezione di artigiani che hanno fatto parte del progetto sin dalla prima edizione: un’occasione unica per esplorare il panorama più recente e dinamico delle Arti Applicate contemporanee.

Durante i quattro giorni del festival, il pubblico della Micro-fiera potrà toccare con mano i manufatti e conoscere da vicino il lavoro di artisti e artigiani.

I visitatori potranno accedere agli atelier, solitamente non aperti al pubblico, e immergersi in un’atmosfera creativa e partecipativa, entrando in dialogo diretto con gli artisti. Molti di loro proporranno workshop, incontri e momenti di confronto, offrendo uno sguardo privilegiato sui processi di ricerca e sulle modalità di produzione che danno forma alle loro opere.

Durante il festival sarà inoltre possibile acquistare i lavori esposti o commissionare opere su misura, instaurando un rapporto diretto e autentico tra pubblico e artisti.

ARTINO FAAA 2025

Festival Annuale Arte Applicata

quinta edizione – 27 – 30 novembre 2025

Orario di apertura:

12.30 – 19.00| ingresso libero

Informazioni

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (ingresso da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

www.casadegliartisti.com info@casadegliartisti.org

