Believe Italia per Milano Music Week: gli appuntamenti

Anche quest’anno Believe Italia riconferma la propria presenza all’interno della Milano Music Week, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo dell’industria discografica italiana, partecipando in vari contesti con panelist ed esperti.

Believe Italia curerà quest’anno in prima persona la realizzazione del talk “Produrre oggi, tra Sotterranei e mainstream (senza perdere la direzione)”, sabato 22 novembre alle ore 18:30 al Dazio Levante. Un evento imperdibile che vedrà confrontarsi, in un dialogo aperto e stimolante su dove la musica sta andando oggi – e anche dove sarebbe meglio non andasse: Carlo Corbellini dei Post Nebbia, una delle menti più brillanti ed atipiche dell’indie italiano; Tommaso Colliva, produttore vincitore di un Grammy e dal portfolio semplicemente impressionante; Coca Puma, musicista-compositrice-produttrice fra i più interessanti talenti emergenti; Marco Danelli (Editorial & Marketing Partnerships Senior Leader di Believe Italia), navigato esperto nei rapporti editoriali tra musicisti, media e piattaforme streaming. Modera il giornalista ed esperto musicale Damir Ivic. A talk finito, cambio di scenario e spazio ad Amplify, l’appuntamento ormai tradizionale di Believe Italia riservato a colleghi, clienti ed addetti ai lavori.

A seguire, dalle ore 21:00, riaprendo l’accesso al pubblico e sempre al Dazio Levante (in un takeover quindi integrale di uno degli spazi più iconici della Milano Music Week 2025), ecco l’evento speciale “SOTTO DISCHI SOTTERRANEI”, con la proiezione in anteprima assoluta del documentario “Pista Nera” e, successivamente, una full immersion sonora targata Dischi Sotterranei, una delle label indie più particolari, influenti ed in ascesa in Italia, con le esibizioni di Laguna Bollente, TA GA DA, Core Mato e Post Nebbia (dj set).

Durante la Milano Music Week, inoltre, la Managing Director di Believe Italia, Sara Pedroni, prenderà parte al talk di FIMI “Oltre l’algoritmo: i leader dell’industria discografica sul futuro dello scouting nell’era digitale”, moderato da Francesco Prisco de Il Sole 24 Ore, che si terrà martedì 18 novembre alle ore 17:30 presso Palazzina Appiani. Il Managing Director per l’area Eastern Europe di Believe Italia Liubov Kevkhaian sarà invece invece ospite, sempre negli stessi spazi e nella stessa giornata ma alle ore 16:30, del talk “From growth to responsibility: what IFPI’s ‘Music in the EU’ reveals about Europe’s music future”, sempre ideato ed organizzato da FIMI.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI DI BELIEVE ITALIA, MILANO MUSIC WEEK 2025

Martedì 18 novembre, Palazzina Appiani, Viale Giorgio Byron 2, Milano

ore 16:30: “From growth to responsibility: what IFPI’s ‘Music in the EU’ reveals about Europe’s music future”

(ingresso libero con registrazione gratuita su Dice)

ore 17:30: “Oltre l’algoritmo: i leader dell’industria discografica sul futuro dello scouting nell’era digitale”

(ingresso libero con registrazione gratuita su Dice)

Sabato 22 novembre, Dazio Levante, Piazza Sempione 1, Milano

ore 18:30: “Produrre oggi, tra Sotterranei e mainstream (senza perdere la direzione)” (ingresso libero con registrazione gratuita su Dice)

ore 19:30: Amplify (ingresso strettamente ad inviti)

ore 21:00: “SOTTO DISCHI SOTTERRANEI” (ingresso libero con registrazione gratuita su Dice)

Believe è una delle aziende leader nel mondo della musica digitale. La missione di Believe è sviluppare artisti ed etichette indipendenti fornendo loro le soluzioni necessarie per far crescere il loro pubblico in ogni fase della loro carriera e del loro sviluppo. L’appassionato team di esperti di musica digitale di Believe in tutto il mondo sfrutta la piattaforma tecnologica globale del gruppo per consigliare artisti ed etichette, distribuire e promuovere la loro musica. I suoi oltre 2.000 dipendenti in più di 50 Paesi mirano a sostenere gli artisti e le etichette indipendenti con una competenza digitale unica, rispetto, correttezza e trasparenza. Believe offre le sue diverse soluzioni attraverso un portafoglio di brand, tra cui Believe, TuneCore, M.A.S.T., Nuclear Blast, naïve, Groove Attack, AllPoints, Sentric e Byond, che nel solo 2024 hanno generato più di 800 miliardi di stream su scala globale e raccolto oltre 70 fra i più prestigiosi premi istituiti dalla Music Industry mondiale.

