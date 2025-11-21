Children’s Corner Fantini, Guido Morelli, Saro Puma

Von Buren Contemporary è lieta di presentare la mostra collettiva Children’s Corner, che riunisce le opere di Roberto Fantini, Guido Morelli e Saro Puma.

Il titolo della mostra cattura lo stile spontaneo e fiabesco che accomuna questi artisti, un linguaggio in cui confluiscono suggestioni poetiche e richiami al mondo dell’infanzia.

L’accostamento di queste opere dà vita ad un itinerario dinamico e armonioso, che combina paesaggi incantati e figure stilizzate, colori sgargianti e atmosfere evanescenti. Tutti questi elementi finiscono per fondersi e generare uno spazio intensamente vitale e nostalgico, rappresentando una via di fuga dalla passività e freddezza del mondo degli adulti.

L’apparente leggerezza di queste opere cela infatti un’intima profondità, capace di guardare oltre l’ordinario, attraverso il filtro della meraviglia.

Nato a Roma nel 1960, Fantini ha avuto una lunga e svariata carriera nelle arti, lavorando come ballerino professionista, attore, fotografo nonché pittore e scultore. Le opere di Fantini, attraverso un’elaborata tecnica a strati composta di tessuti e pittura, accostano con originalità gioco decorativo e gusto minimalista. Grazie alla particolare attenzione per il colore e le interazioni umane, la sua arte possiede un’autenticità che parla direttamente allo spettatore, ottenendo un ampio consenso in Italia e all’estero.

Guido Morelli è nato a La Spezia nel 1967 e si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara. La sua pittura è caratterizzata da una figurazione essenziale ed evocativa. I suoi dipinti ad olio sono mentali e materici, realizzati con una tecnica personale che prevede l’utilizzo di juta naturale con intelaiatura e imprimitura artigianali.

Saro Puma nasce in Sicilia nel 1963 e abita a Torino. Ha approfondito la sua ricerca artistica con l’artista torinese Sandro Beltramo e ha lavorato a lungo in ambito psichiatrico dove conduce laboratori di pittura. Dipinge dal 1988 prevalentemente con tecnica mista su tela e carta fatta a mano. Ha al suo attivo numerose esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero.

