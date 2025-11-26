Bollate: Inaugurazione mostra; “Team Titan’s”, il 3 dicembre

Mercoledì 3 dicembre a LaBolla Teatro di Bollate ci sarà l’inaugurazione della mostra con i risultati del progetto ’Team Titan’s – Essere Forti Insieme’ nato nel garbagnatese per garantire agli adolescenti assistenza e supporto psico-educativo.

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo con il Bando ‘ATTENTA-MENTE con capofila Koinè cooperativa sociale e i partner Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, Comuni di Novate Milanese e di Paderno Dugnano, ASST Rhodense, Consorzio SIR Solidarietà In Rete, ABPSI cooperativa sociale, Spazio Giovani impresa sociale.

La mostra è stata realizzata per dare voce a famiglie, ragazze, ragazzi e professionisti che hanno lavorato per prendersi cura del benessere emotivo, psicologico, relazionale.

Programma:

9.30 welcome coffee

10.00 inaugurazione e visita guidata

