Bollate, Aia Taumastica con lo spettacolo: “IL NULLA”

Il secondo appuntamento della Rassegna sarà il 13 Novembre e vede in scena la compagnia

teatrale Aia Taumastica con lo spettacolo: “IL NULLA”, diretto dal grande regista,

versatile e innovativo Massimiliano Cividati

Il Nulla è uno spettacolo teatrale che esplora temi come la rimozione dei desideri e l’assenza attraverso un approccio di teatro fisico, dove la logica narrativa tradizionale è sostituita da elementi come danza, canto e performance corporea in un’ambientazione minimalista.

La fragilità, la caducità non sono più di questo mondo. Belli, sani, felici come in un perenne spot. Così ci vogliono, così ci vogliamo. E ci crediamo così tanto da non saper più concepire il difetto, la debolezza.

Sempre all’altezza, rimuoviamo l’imperfezione dalle nostre parole, dalle nostre vite. Incapaci di accettare peli superflui, gambe storte, nasi naturali, arriviamo a rifuggire il contatto fisico; proiettiamo noi stessi nell’artificiosità delle bambole e recludiamo i nostri orgasmi nell’immaginazione.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito mailtickets e si possono quindi acquistare

utilizzando il seguente link

https://www.mailticket.it/manifestazione/AS43 oppure presso l’Auditorium Don Bosco la

sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.Il costo dei biglietti è il seguente:

● intero 16 €

● ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 12€

È possibile acquistare gli abbonamenti:

● abbonamento OPEN 3 spettacoli a scelta 42€

● abbonamento OPEN ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 31€

● abbonamento FULL 6 spettacoli 81€ – anziché 96€

● abbonamento FULL ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 63€ – anziché 72€ ●

Possibili convenzioni per info scrivere a info@teatrogost.it

La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed e Lara Panighetti si svolgerà

presso l’Auditorium ” Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).

Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it

A questo punto non ci resta che dirvi… VeniTEATROvarci

