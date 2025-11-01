Oggi apertura straordinaria di Casa Testori

sabato 1 novembre, Festa di Tutti i Santi, Casa Testori resta eccezionalmente aperta al pubblico, con orario 14.30-19.30.

Per l’occasione, in concomitanza con la celebrazione dei 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, propone una proiezione in loop del video, presentato nell’edizione 2021 del Meeting di Rimini, in cui l’attore Sandro Lombardi legge l’articolo scritto da Giovanni Testori per l’Espresso Settimanale a seguito del brutale omicidio del regista.

Sabato sarà anche l’ultima occasione per scoprire “Missimo di me”, la mostra curata da Alice Boltri che, tramite materiali d’archivio e un ricco scambio epistolare, ripercorre la vicenda sentimentale tra Testori e Alain Toubas.

Sabato 1 novembre ore 14.30 – 19.30

INGRESSO GRATUITO

Casa Testori – Largo Angelo Testori 13, Novate Milanese

INFORMAZIONI: www.casatestori.it | info@casatestori.it | tel. +39.02.36586877

