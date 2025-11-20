Arriva per la prima volta in Italia Baby Reindeer / Piccola Renna, l’acclamato monologo di Richard Gadd che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale, in anteprima all’Argot Studio di Roma dal 27 al 30 novembre.

A interpretarlo sarà Francesco Mandelli, diretto da Francesco Frangipane, in un intenso e travolgente one man show capace di unire adrenalina, ironia e profonda inquietudine che esplora l’ossessione, l’illusione e le conseguenze di un incontro casuale.

Un potentissimo monologo, per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia, scritto dal talentuoso ed originale comico e sceneggiatore scozzese Richard Gadd a partire da un fatto personale e da lui interpretato con enorme successo nel 2019 all’Edinburgh Fringe Festival, da cui Netflix ha tratto nel 2024 l’acclamata miniserie, diventata subito popolarissima.

L’ aspirante comico Donny lavora come barista in un pub di Londra e trascorre un’esistenza segnata dalla frustrazione e da un senso di inadeguatezza costante. Un giorno compie un atto di gentilezza verso una cliente trasandata e in difficoltà, offrendole una tazza di tè.

Ma a partire da quel gesto, la donna inizia a sviluppare un’ossessione crescente e morbosa nei suoi confronti, cercando di insinuarsi con sempre maggiore insistenza nella sua vita e minandone ogni aspetto.

Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia