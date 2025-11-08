Al via il cantiere per la riqualificazione dei parchi di Lucernate

E’ stato allestito in questi giorni il cantiere per la sistemazione dei parchi di Lucernate. Le aree interessate dai lavori sono, in una prima fase, quelle che si affacciano su via Prati. Si procede con due sottofasi che, di fatto, verranno sviluppate in contemporanea. Verrà, in ogni caso, garantito l’accesso alla casa dell’acqua da via Prati e il parco sarà attraversabile da nord a sud, da via Prati al terminale di via Verbania. Verrà lasciata libera e fruibile l’area sul fianco della scuola Frontini, così come la zona giochi.

Gli interventi principali riguarderanno demolizioni, rimozioni arredi, trapianti esemplari arborei, potature, scavi per sottoservizi.

Per quanto riguarda la rimozione della passerella ciclopedonale che sovrasta via Magenta, servirà tempo, dovendo creare un attraversamento pedonale provvisorio e spostare la fermata bus. La demolizione del ponte avverrà di notte: appositi cartelli indicheranno gli orari di chiusura del traffico sulla via Magenta. Indicativamente si parla di fine novembre: la data verrà comunicata nei giorni precedenti l’intervento.

Durante le attività previste in questa prima fase si inizierà anche la rimozione delle rampe laterali e dei relativi terrapieni.

Il progetto rientra tra quelli contenuti nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, meglio noti come “Ponti e cerniere”, perché dedicati a meglio connettere i quartieri oltrestazione al resto della città. Il piano cuba 220.000 euro e fa riferimento all’azione “1-02 Lucernate: dimensione umana e sostenibilità ambientale”, in connessione con iniziative rivolte al tessuto sociale della frazione. L’ambito di intervento interessa le due aree a parco che si fronteggiano a ovest e a est di via Magenta, e il loro completamento e valorizzazione come potenziale tramite di nuove e più intense relazioni tra “Lucernate vecchia” e “Lucernate nuova”.

In dialogo con quanti vivono il territorio, grazie a uno studio elaborato dall’Area 3 Lavori Pubblici del Comune nel maggio 2023, è emersa la voglia di creare comunità per resistere all’isolamento e difendere un’identità che fa riferimento a scuola primaria Frontini, biblioteca, parrocchia, centro sportivo. Ma anche a luoghi/simbolo come il fontanile con la sua asta che attraversa l’abitato, gli orti comunali, il paesaggio agricolo verso il canale scolmatore dell’Olona, ciò che rimane dell’edilizia storica.

Il progetto valorizza l’area di intervento interpretandola come un unico parco, posto nel cuore di Lucernate, articolato in due zone: “Parco Prati” a ovest di via Magenta e “Parco Magenta” a est della strada, tra loro complementari. Il ponte ciclo-pedonale dismesso sparirà, verranno rimosse le rampe di accesso e tutto il materiale dei terrapieni verrà recuperato al fine di realizzare altri terrapieni di mitigazione ambientale e per l’impatto acustico, e di protezione dalle polveri sottili e dagli altri inquinanti da traffico lungo la viabilità principale.

Parallelamente via Magenta è stata declassata a “strada urbana interquartiere” di competenza comunale e nascerà un importante intervento di moderazione della velocità costituito dalla formazione di un’isola di rallentamento al centro della carreggiata, in corrispondenza delle baie esistenti per le fermate degli autobus. L’isola, alberata con piante di dimensione e portamento idonei, funzionerà da protezione dell’attraversamento pedonale e ciclabile a raso, riposizionato all’estremità nord dell’isola e ampliato rispetto alle attuali geometrie, e inoltre attribuirà a via Magenta il ruolo di porta della città per le provenienze da sud-ovest.

