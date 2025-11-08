PICCOLI ELFI il teatro per bambine e bambini

Sabato 8 novembre La bella mai addormenta, nuovo spettacolo firmato dalla compagnia

Eco di fondo, inaugura Piccoli Elfi. La rassegna, che prosegue nei mesi di gennaio, febbraio

e marzo, è dedicata al pubblico dei più piccoli: sei spettacoli per scoprire il teatro insieme a

tutta la famiglia. Piccoli Elfi è parte del progetto Youth Club di Fondazione Cariplo.

8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 novembre | sala Bausch Lo spettacolo è in scena nei week end: sabato alle ore 16.30 e domenica alle ore 11.00 La bella mai addormentata uno spettacolo di Eco di fondo liberamente ispirato a La bella addormentata di C. Perrault, con musiche di Čajkovskij testo e regia Giacomo Ferraù e Giulia Viana con Ilaria Longo scene Marina Conti, costumi Marina Conti e Elena Rossi, luci Giacomo Marettelli Priorelli produzione Teatro dell’Elfo, Eco di fondo prima nazionale Fauna, Flora e Serenella, le tre fate de La bella addormentata, si trovano improvvisamente ad essere madrine e a dover crescere la piccola principessa, senza alcun manuale che spieghi come affrontare la sua crescita.

Consigliato dai 4 anni

La bella addormentata è un classico intramontabile che nutre l’immaginazione di ogni bambina e bambino.

La Compagnia Eco di fondo, per tradizione, esplora miti e fiabe per confrontarli con temi di attualità. Questa volta la nostra bella addormentata mette al centro il rapporto tra un genitore e il proprio figlio o figlia, ma non solo il genitore biologico, anche chi, come le tre fate – Serenella, Flora e Fauna – scelgono di prendere ‘in affidamento’ una bambina e di farla crescere con tutto l’amore di cui sono capaci. Tre madrine (‘non madri, ma un diminutivo’, reclama indispettita Flora), ognuna con il suo spiccato carattere, alle prese con

una bambina molto sveglia (mai addormentata, per l’appunto) che richiede tutta l’attenzione, la pazienza e la cura del mondo umano. Un’unica e formidabile attrice darà corpo e voce ai tentativi, spesso goffi, ma in fondo tenerissimi, delle tre fate alle prese con la magia più difficile del mondo, per scoprire che genitori non si nasce ma si diventa!

Teatro Elfo Puccini, Sala Shakespeare, sala Fassbinder e sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

Prezzi: posto unico12 €

