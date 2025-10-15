Teatro Arcimboldi: Abba Symphonic, 21 ottobre 2025

Il pubblico milanese potrà rivivere la magia senza tempo degli ABBA con “Only Hits – ABBA Symphonic“, lo spettacolare show che arriverà sul palco del TAM Teatro Arcimboldi per la prima volta il prossimo 21 ottobre.

Un evento imperdibile che celebra i 50 anni di capolavori musicali della leggendaria band svedese con un’interpretazione sinfonica grandiosa e avvolgente.

Sul palco, diretti dal Maestro Simone Giusti, i musicisti daranno vita a un’esecuzione mozzafiato che unisce la potenza di una live band all’eleganza maestosa di un’orchestra sinfonica.

Lo spettacolo cura ogni dettaglio per replicare l’atmosfera distintiva delle iconiche performance degli ABBA. È un omaggio profondo all’eredità di una band che ha saputo conquistare il mondo con melodie indimenticabili e testi che toccano il cuore.

Il pubblico sarà condotto in un viaggio emozionale e potente attraverso le hit più amate degli ABBA, da “Waterloo” a “Chiquitita”, da “Mamma Mia” a “Dancing Queen.

Lo spettacolo è prodotto da Stage 11.

Direttore d’orchestra: Simone Giusti

Regista: Emiliano Galigani

www.teatroarcimboldi.it

