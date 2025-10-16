Si é spento a 89 anni l’artista Marco Crippa, “Il pittore di Milano”

si è spento, dopo una lunga malattia, l’artista Marco Crippa conosciuto come “Il pittore di Milano”.

Ultimo degli impressionisti locali si era formato all’Accademia di Brera con illustri insegnanti e aveva iniziato a dipingere sulla strada a partire dalla metà degli anni ’50 fino ai primi del nuovo millennio.

“Tutta la mia opera – amava dire ai suoi conoscenti e ammiratori – è dedicata a Milano, città che tanto mi ha dato e tanto ho celebrato”.

Verso la fine ha invece dipinto fiori, fiori e ancora fiori, trasformando le difficoltà della sua malattia in un giardino.

Del suo percorso, restano diverse decine di quadri e disegni che restituiscono una Milano straordinaria ritratta di giorno, di notte, in ogni stagione, con una pittura a spatola dal vero sincera, libera e piena di vita.

