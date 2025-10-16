Puro Cioccolato Festival seconda edizione 2025 a Manerbio

Il profumo irresistibile del cioccolato torna a invadere le piazze italiane. Dopo il successo della prima edizione, “Puro Cioccolato Festival” riparte con una nuova, attesissima edizione 2025.

La prima tappa di questo dolcissimo tour si terrà a Manerbio, in piazza Cesare Battisti, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, con orario continuato dalle 10 alle 21.

Un grande evento a cielo aperto, ideato e organizzato da Alfredo Orofino, Presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con il patrocinio della Città di Manerbio, che si prepara ad accogliere cioccolatieri, maestri pasticceri e appassionati del gusto provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Un viaggio nel gusto: il festival che celebra l’arte del cioccolato

Per tre giorni, il cuore di Manerbio si trasformerà in un paradiso per i golosi: 20 stand animeranno la piazza con artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, pronti a deliziare il pubblico con creazioni uniche, specialità regionali e dolci provenienti dalle più diverse tradizioni gastronomiche del mondo.

Un’esperienza immersiva dedicata non solo agli amanti del cioccolato, ma anche a chi desidera scoprire, degustare e conoscere i segreti di un alimento che è passione, cultura e arte.

La firma di un grande organizzatore: Alfredo Orofino

Alla guida del progetto c’è Alfredo Orofino, giovane e dinamico imprenditore torinese conosciuto come “Il Re dello Street Food”, fondatore dell’International Street Food Festival, la più grande manifestazione itinerante di cibo di strada in Italia, con oltre 200 tappe ogni anno.

Con la sua Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), fondata nel 2022, Orofino ha dato voce e identità a una categoria in continua crescita, portando nelle piazze italiane eventi che uniscono qualità, passione e valorizzazione del territorio.

