Da domenica 2 novembre torna la rassegna “Teatrino Piccino” al Teatro di Corte della Reggia di Monza

Spettacoli musicali per i più piccini nell’ambito della rassegna Teatrino Piccino (realizzata in collaborazione con l’associazione Teatro In-Folio), in programma nel meraviglioso Teatro di Corte della Reggia di Monza, da poco riportato al suo antico splendore.

Domenica 2 novembre (ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) andrà in scena l’evento intitolato Vita da cartoni: il capolavoro d’animazione “La danza degli scheletri”, prodotto e diretto da Walt Disney in persona nel 1929, e altri cartoon da paura, in cui il buffo e il grottesco si mescolano in modo geniale al macabro, prenderanno nuova vita grazie alla musica suonata, improvvisata e teatralizzata dal vivo da un trio di talentuosi jazzisti: Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono e arrangiamenti), Raffaele Fiengo (sax) e Alessandro Rossi (batteria e percussioni). Lunedì 3 novembre (ore 9.30) è prevista una replica per le scuole.

Domenica 9 novembre (ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) sarà la volta di Storia di due parole in tasca, lettura teatrale con giochi di magia e musica dal vivo a cura di Rossella Rapisarda e Marco Pagani della compagnia Eccentrici Dadarò. Indicato per i bambini dai sei anni di età e liberamente ispirato a “La grande fabbrica delle parole” di A. De Lestrad, lo spettacolo è un racconto per divertirsi riflettendo su temi importanti come il valore e il ruolo delle parole.

Lunedì 10 novembre (ore 9.30) è prevista una replica per le scuole.

Infine, domenica 21 dicembre(ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce della Compagnia Equivochi daranno vita allo spettacolo C’era una volta Natale…, indicato per bambini a partire dai tre anni di età.

Maggiori info: www.musicamorfosi.it/musique-royale; reggiadimonza.it

