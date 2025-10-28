13.1 C
Milano
martedì, Ottobre 28, 2025
HomeDIETRO LA RADIO
DIETRO LA RADIO

Radio Capital compie 30 anni e festeggia con nuove date di Capital Jam

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
50
Locandina-Capital-Jam-2025-2026.
Locandina-Capital-Jam-2025-2026.

Nel 2026 Radio Capital festeggia i suoi 30 anni annunciando il ritorno in grande stile del format live Capital Jam.

9 nuovi appuntamenti speciali dal 18 novembre 2025 al 25 marzo 2026 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano.

Capital-Jam-Radio-Capital
Capital-Jam-Radio-Capital

Prevendite disponibili  su Ticketone al link: www.ticketone.it/artist/capital-jam/

Capital Jam approda in una nuova location più ampia e iconica, pronta ad accogliere un pubblico numeroso con cui condividere come sempre “solo bella musica” dal vivo in una vera stagione live lunga 5 mesi.

Di seguito il calendario delle nuove date di Capital Jam alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (via Giulio Cesare Procaccini 4):

Martedì 18 novembre 2025

Mercoledì 17 dicembre 2025

Mercoledì 14 gennaio 2026

Mercoledì 21 gennaio 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026

Mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 11 marzo 2026

Mercoledì 18 marzo 2026

Mercoledì 25 marzo 2026

I biglietti delle serate sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne al costo di 25 euro.

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Rassegna “Teatrino Piccino” al Teatro di Corte della Reggia di Monza
Articolo successivo
Rettifica sul nuovo medico in arrivo a Novate Milanese
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy