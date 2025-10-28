Nel 2026 Radio Capital festeggia i suoi 30 anni annunciando il ritorno in grande stile del format live Capital Jam.
9 nuovi appuntamenti speciali dal 18 novembre 2025 al 25 marzo 2026 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano.
Prevendite disponibili su Ticketone al link: www.ticketone.it/artist/capital-jam/.
Capital Jam approda in una nuova location più ampia e iconica, pronta ad accogliere un pubblico numeroso con cui condividere come sempre “solo bella musica” dal vivo in una vera stagione live lunga 5 mesi.
Di seguito il calendario delle nuove date di Capital Jam alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (via Giulio Cesare Procaccini 4):
Martedì 18 novembre 2025
Mercoledì 17 dicembre 2025
Mercoledì 14 gennaio 2026
Mercoledì 21 gennaio 2026
Mercoledì 28 gennaio 2026
Mercoledì 11 febbraio 2026
Mercoledì 11 marzo 2026
Mercoledì 18 marzo 2026
Mercoledì 25 marzo 2026
I biglietti delle serate sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne al costo di 25 euro.
