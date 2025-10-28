Rettifica sul nuovo medico in arrivo a Novate Milanese

«A seguito di confronto con Asst, dobbiamo rettificare che verranno trasferiti in automatico gli ex pazienti del Dott. Polizzi, della Dott.ssa Peppe e della Dott.ssa Cioata ma non è prevista la possibilità di libera scelta da parte di altri pazienti che non hanno medico», spiegano dal Comune di Novate

L’articolo di riferimento

In arrivo un nuovo medico di famiglia a Novate. Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Asst, Rhodense, è stato individuato un nuovo medico di medicina generale che prenderà servizio da lunedì 3 novembre.

Il medico Hanna Keroles Nageh Gendy riceverà i suoi assistiti presso l’ambulatorio di via Repubblica 15 e assisterà gli ex pazienti ancora iscritti nelle liste dei medici cessati dal servizio, la dottoressa Cioata, la dottoressa Pepe e del dottor Polizzi.

Per questi cittadini, il passaggio al nuovo medico avverrà automaticamente, senza necessità di effettuare una nuova iscrizione, gli altri potranno sceglierlo attraverso la procedura di “scelta e revoca” dal fascicolo sanitario dalla mezzanotte del 3 novembre o recandosi nelle farmacie del territorio, sempre dal 3 novembre.

L’amministrazione comunale, che da tempo lavora per favorire la presenza di nuovi medici sul territorio, ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito l’ambulatorio situato in via Repubblica 15, completamente arredato a cura del Comune per garantire fin da subito un ambiente accogliente e funzionale per i professionisti e per i cittadini.

«Si tratta di un impegno concreto per assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria di base e rispondere ai bisogni della comunità. Uno sforzo che non si esaurisce con l’arrivo di questo nuovo medico ma che prosegue nel tempo con l’intento di non avere nessun cittadino senza medico», conclude l’assessore ai servizi sociali, Matteo Silva.

