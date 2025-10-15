Dopo il successo di Milano al Conservatorio Giuseppe Verdi, prosegue il tour italiano della più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo: la Wule Symphony Orchestra diretta dal Maestro Shi Wule.

All’evento ha preso parte il tenore, baritono e direttore d’orchestra PLACIDO DOMINGO che, al termine della serata, ha ricevuto il “2025 Wule World Peace Culture Award, un prestigioso riconoscimento per “La tua voce, unica e ineguagliabile, che risuona sui più grandi palcoscenici del mondo, e si fa anche ponte tra Oriente e Occidente, trasformando la bellezza dell’arte in una forza eterna capace di ispirare pace e unire l’umanità”.

Queste le prossime date, organizzate dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina SEAN WHITE:

23 ottobre al Teatro Duse di BOLOGNA – Via Cartoleria, 42 (ore 20.30)

24 ottobre al Teatro Sociale di TRENTO – Via Paolo Oss Mazzurana 19 (ore 20.30)

25 ottobre al Teatro del Parco Comunale di FOLLO (La Spezia) – Via A. De Gasperi – Piana Battolla (ore 21.00)

27 ottobre presso Scuola Grande San Giovanni Evangelista a VENEZIA – Via San Polo, 2454 (ore 18.00)

30 ottobre al Teatro Malibran di VENEZIA – Via Campiello del Teatro, 5873 (ore 20.00)

Il concerto si svolge in un’atmosfera di serenità e solennità, in cui ogni nota e movimento sono espressione naturale del mondo interiore dei maestri Zen, coinvolgendo il pubblico in un viaggio spirituale in grado di fondere musica, danza e meditazione Zen.

Uno spettacolo unico che celebra la pace, l’empatia e l’armonia attraverso il linguaggio universale della musica.

Il 27 ottobre a Venezia si terrà un momento di confronto e riflessione tra il Maestro Shi Wule e Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace.

L’ingresso è solo su prenotazione con donazione libera, fino a esaurimento posti, da effettuare al seguente link: https://shorturl.at/VuHgJ o inviando un’e-mail a infochinamusic@gmail.com, indicando nominativo, la data del concerto a cui si vuole partecipare, il numero di persone ed eventuali donazioni volontarie.

Il sostegno ricevuto, attraverso le donazioni, permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace.

www.wule-symphony-orchestra.com

