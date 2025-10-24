La direzione artistica del Premio Pierangelo Bertoli, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, annuncia la composizione della Giuria che domenica 9 novembre, presso il Teatro Carani di Sassuolo (Modena), decreterà il vincitore della Sezione Nuovi Cantautori.

La giuria sarà composta da: John Vignola giornalista e critico musicale, Paola Gallo giornalista musicale e direttrice artistica di Radio InBlu 2000, Cristiana Merli produttrice esecutiva Rai Radio 2, Leo Turrini firma “storica” del giornalismo italiano, Chiara Bella discografica, direttrice Edizioni Nuova Gente, Maurizio Tirelli musicista, arrangiatore, produttore, Marco Ligabue cantautore, Wilko cantante, chitarrista leader dei Rats, Raffaele Chiatto arrangiatore, chitarrista della Band di Umberto Tozzi, Graziella Corrent Direttore di Produzione Club Tenco, Daniele Lucca operatore culturale, consulente, autore, attore, conduttore radiotelevisivo, produttore musicale, Mirco Pedretti responsabile Giovani e Cultura Arci Modena, Alberto Bertoni produttore discografico, autore, Gigi Cervi storico bassista di Pierangelo Bertoli, Bruna Pattacini compagna di una vita di Pierangelo Bertoli e, infine, anche la Band del Premio Bertoli avrà diritto ad esprimere il proprio voto.

Sabato 8 (a partire dalle ore 21.00) e domenica 9 novembre (dalle ore 17.30), al Teatro Carani (Via Giuseppe Mazzini, 28) a Sassuolo (Modena), andranno in scena le serate finali del Premio Pierangelo Bertoli, prestigioso riconoscimento dedicato al grande cantautore e giunto alla sua 12ª edizione, condotte da Andrea Barbi.

I biglietti per le serate dell’8 e del 9 novembre sono acquistabili su vivaticket.com https://linktr.ee/PremioPierangeloBertoli o presso la biglietteria del Teatro Carani, in via G. Mazzini 28 a Sassuolo (Modena), con i seguenti orari: martedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Sabato 8 e domenica 9 novembre, sul palco della prestigiosa rassegna si esibiranno gli 8 finalisti della sezione Nuovi Cantautori, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci.

Di seguito i nomi degli 8 finalisti:

MARCO ARATI con il brano “Buio”;

CAINO con “Grande albero”

MATTEO FAUSTINI con il brano “Anima gemella”;

MELTY GROOVE con “Atomi”;

NERO con il brano “L’America”;

MARIAFRANCESCA POMPELLA con “Lo sai”;

MATTEO TRAPANESE con il brano “Canzone di una stanza”;

TRUPPO con “Oigres”

In palio per la sezione Nuove Proposte: un premio in denaro pari a € 4.000,00 oltre a una Borsa di studio conferita da ACEP (Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori) del valore di € 2.000,00 e un premio di € 10.000,00 offerto da Nuovo Imaie, finalizzato alla realizzazione di un Tour.

Inoltre, è prevista l’assegnazione della TARGA MICHELE MERLO ad uno dei Nuovi Cantautori finalisti. Al vincitore, l’Over Studio Recording di Cento (Ferrara) offrirà due giornate in studio per la registrazione di un singolo inedito.

Per la sezione Big, il Premio Pierangelo Bertoli 2025 va a MICHELE ZARRILLO; il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro” a FABRIZIO MORO; il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t’Amo” a SIMONA MOLINARI e il Premio Pierangelo Bertoli “Italia D’Oro” a ROBERTO COLELLA.

Tutti gli artisti si esibiranno nelle serate finali dell’8 e 9 novembre: sabato sarà il turno di Michele Zarrillo e Simona Molinari, domenica di Fabrizio Moro e Roberto Colella.

www.premiopierangelobertoli.it –

www.bertolifansclub.org

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia