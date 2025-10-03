Partiti i lavori per sistemare le tombinature del Bozzente

L’investimento è pari a 5 milioni di euro (3,5 circa con fondi Pnrr e la restante quota con finanziamenti comunali). L’obiettivo è importante: risanare le criticità idrauliche responsabili di ricorrenti allagamenti che si possono manifestare in coincidenza di eventi meteorici significativi.

I lavori per la sistemazione delle tombinature del torrente Bozzente sono partiti a metà settembre. In seguito a un’attività ispettiva completa dell’intero tratto del torrente integrata da una campagna di indagini sul degrado dei materiali, sono state avviate opere di sistemazione strutturale e idraulica dei manufatti e dei relativi attraversamenti stradali.

In via Pastrengo è già stato quasi completato il tratto di condotto, a breve si avanzerà in via Cornaggia, dove sono già posizionati i divieti sosta, procedendo da corso Europa in direzione Sud.

Una seconda squadra di tecnici a partire dalla prossima settimana tornerà in via Pastrengo per gli interventi di risanamento di acciaio e intonaci. La soluzione progettuale è stata condivisa con CAP.

“Si tratta di un intervento davvero significativo: anche se non vediamo direttamente l’esito delle opere, dal momento che si agisce in punti interrati, potremo godere degli effetti positivi di quanto viene messo in atto – spiega l’Assessora Valentina Giro – Queste opere garantiscono la messa in sicurezza di tutto il percorso del Bozzente che attraversa la città, anche in anni recenti fonte di problemi ed esondazioni. Utilizziamo fondi del PNRR e il Comune investe cifre consistenti per portare a termine il progetto”.

