Mobilità, aperta la ciclabile di via Salomone

Da oggi è possibile percorrere la nuova pista ciclabile di via Salomone nel tratto tra via Dione Cassio fino a piazza Ovidio (esclusa), dove i lavori sono ancora in corso ma saranno completati entro fine dicembre.

L’intervento risponde alle richieste presentate dal Municipio 4, dai residenti e dai comitati di cittadini che hanno espresso la necessità di mettere in sicurezza l’area dal punto di vista viabilistico migliorando la qualità del percorso per i pedoni e la mobilità sostenibile.

“Cittadini e cittadine attendevano da tempo la realizzazione di questo intervento – spiegano gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Lavori pubblici) –. Siamo alle battute finali di una serie di lavori che consentono di migliorare la vita dei tanti residenti e di dare maggiore sicurezza a chi percorre via Salomone e tutta l’area, in particolare pedoni e ciclisti”.

La ciclabile va da piazza Ovidio a via Bonfadini, in parte con pista bidirezionale protetta e in parte con interventi di moderazione della velocità come attraversamenti pedonali rialzati. È lunga 930 metri, a opere terminate conterà un totale di 1.160 metri e sarà collegata a quella in corso d’opera in piazza Ovidio, consentendo così la connessione tra il quartiere Forlanini, la pista di via Mecenate e le due di via Attilio Regolo.

In via Salomone si effettuerà anche il rifacimento dell’asfaltatura, utile a migliorare la gestione delle acque piovane.

L’intervento ha compreso la creazione di uno spazio più ampio per i pedoni davanti alla chiesa parrocchiale di San Galdino con un nuovo attraversamento pedonale rialzato, così come di fronte al Parco Guido Galli.

Tra via Bonfadini e via Dione Cassio le aree di sosta per autoveicoli sono disponibili su entrambi i lati della strada, mentre tra via Dione Cassio e piazza Ovidio solo sul lato opposto alla ciclabile.

All’incrocio tra via Salomone, via Norico e via Quintiliano è stata realizzata una nuova rotatoria che garantisce maggior sicurezza.

L’intervento ha riguardato anche il rifacimento delle fermate del trasporto pubblico, la sostituzione di tutte le lampade dell’illuminazione pubblica e l’aggiunta di nuove per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali; in piazza Ovidio, a completamento dell’intervento, sarà realizzato un nuovo impianto semaforico per consentire l’attraversamento ciclabile di via Mecenate e l’attraversamento pedonale tra via Salomone e il centro della piazza, dove vi sono spazi verdi per i cittadini e le cittadine.

