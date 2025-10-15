18.4 C
Milano
mercoledì, Ottobre 15, 2025
HomeEVENTI
EVENTI

Mercato e agricoltura a misura di bambino, 19, 25 e 26 ottobre a Merlata Bloom

Davide Falco
By Davide Falco
0
59
merlata-bloom-milano
merlata-bloom-milano

Due appuntamenti dedicati all’agricoltura sostenibile e all’educazione alimentare per bambini, organizzati presso Merlata Bloom Milano:

  1. Sabato 19 ottobre – Mercato di Campagna Amica

Per tutta la giornata, nell’area food al primo piano, sarà ospitato il mercato di Campagna Amica, con animazione dedicata ai più piccoli. Sarà un’occasione per avvicinare le famiglie ai prodotti locali e alla cultura agricola, con la possibilità di acquisto.

  1. Sabato 25 e domenica 26 ottobre – “Agricoltura a misura di bambino”

Dalle 10 alle 20, al primo piano ovest (fronte Guess), saranno presenti 4 stand di produttori milanesi, dove conoscere e acquistare prodotti di qualità:

  • Milano Cento Pertiche
  • Riso Milano
  • La Cigolina
  • Onabe mirtilli

Durante il weekend si svolgeranno contemporaneamente laboratori manuali e creativi promossi da Merlata Bloom Milano, pensati per far scoprire ai bambini il mondo dell’agricoltura attraverso attività sostenibili e giochi educativi.

I piccoli partecipanti potranno esplorare i segreti di riso, mais, zucca e mirtilli, imparando a non sprecare il cibo e a riconoscere le proprietà nutritive degli alimenti. Tra le attività, ci sarà “Il teatrino alimentare”, uno spettacolo teatrale dove i bambini daranno vita a marionette ispirate agli alimenti (riso, mais, zucca, mirtilli, carne di Kobe, paglia), scoprendo in modo giocoso l’importanza di una dieta varia e della natura.

Ogni personaggio rappresenta un alimento e le sue proprietà – energia, protezione, forza, memoria, digestione, ecc. – e aiuta i bambini a comprendere il valore della biodiversità e della sostenibilità, con un approccio divertente e interattivo.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Verde: al via i lavori di depavimentazione in via Toce
Articolo successivo
Italo, obiettivo ridurre emissioni nei prossimi anni
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy