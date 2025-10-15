Mercato e agricoltura a misura di bambino, 19, 25 e 26 ottobre a Merlata Bloom

Due appuntamenti dedicati all’agricoltura sostenibile e all’educazione alimentare per bambini, organizzati presso Merlata Bloom Milano:

Sabato 19 ottobre – Mercato di Campagna Amica

Per tutta la giornata, nell’area food al primo piano, sarà ospitato il mercato di Campagna Amica, con animazione dedicata ai più piccoli. Sarà un’occasione per avvicinare le famiglie ai prodotti locali e alla cultura agricola, con la possibilità di acquisto.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre – “Agricoltura a misura di bambino”

Dalle 10 alle 20, al primo piano ovest (fronte Guess), saranno presenti 4 stand di produttori milanesi, dove conoscere e acquistare prodotti di qualità:

Milano Cento Pertiche

Riso Milano

La Cigolina

Onabe mirtilli

Durante il weekend si svolgeranno contemporaneamente laboratori manuali e creativi promossi da Merlata Bloom Milano, pensati per far scoprire ai bambini il mondo dell’agricoltura attraverso attività sostenibili e giochi educativi.

I piccoli partecipanti potranno esplorare i segreti di riso, mais, zucca e mirtilli, imparando a non sprecare il cibo e a riconoscere le proprietà nutritive degli alimenti. Tra le attività, ci sarà “Il teatrino alimentare”, uno spettacolo teatrale dove i bambini daranno vita a marionette ispirate agli alimenti (riso, mais, zucca, mirtilli, carne di Kobe, paglia), scoprendo in modo giocoso l’importanza di una dieta varia e della natura.

Ogni personaggio rappresenta un alimento e le sue proprietà – energia, protezione, forza, memoria, digestione, ecc. – e aiuta i bambini a comprendere il valore della biodiversità e della sostenibilità, con un approccio divertente e interattivo.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia