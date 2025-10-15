Verde: al via i lavori di depavimentazione in via Toce

Oltre 1.800 metri quadrati di pavimentazione drenante e 720 metri quadrati di nuovo verde a Milano: sono iniziati in questi giorni i lavori di depavimentazione in via Toce (Municipio 9). Proseguono così gli interventi di de-impermeabilizzazione e di trasformazione di aree grigie cementificate in aree verdi e drenanti.

I lavori di rivalorizzazione e riqualificazione dell’area – già in parte pedonalizzata – dureranno circa sei mesi e prevedono anche la messa a dimora di 35 nuovi alberi, tra cui platani, querce e biancospino, che saranno piantumati con l’inizio della prossima stagione agronomica.

Nella nuova area verde e drenante saranno collocati anche sette tavoli da picnic, panchine e due tavoli da ping-pong. La pavimentazione attuale sarà, infine, sostituita con materiale drenante.

“Entro la prossima primavera avremo una nuova area verde e pedonale in città – ha annunciato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Con la depavimentazione e la pedonalizzazione di questa ultima parte di via Toce otteniamo uno spazio prezioso e permeabile, che faciliterà e migliorerà il drenaggio dell’acqua piovana e lascerà spazio a nuovi collegamenti pedonali e verdi, connettendo il Giardino Santa Maria alla Fontana al prospicente il Giardino Bruno Munari. Proseguiamo quindi con l’impegno di rendere la nostra città sempre più una città spugna, in grado di fronteggiare i cambiamenti climatici“.

