La giovanissima rapper di Foggia, Marte, pubblica il nuovo singolo “Il mio deal” in collaborazione con la star virale sui social, Young Hash.

Un vero e proprio ‘duetto’ esplosivo all’insegna della trap, caratterizzato da rime taglienti, mai banali e da un flow che pare quasi ‘ininterrotto’.

“Ci conosciamo da un anno io e Hash. È mio fratello, uno dei primi che mi ha sempre supportato. Abbiamo due approcci diversi al microfono, lui è molto di pancia e genera tante punchline, io sono più riflessiva. Sicuramente ci ha avvicinato anche l’essere entrambi pugliesi. È nato un bel pezzo assieme e di cui sono molto orgogliosa” – ha commentato Marte.

Marte sta rivoluzionando il linguaggio del rap con un approccio tutto suo che dà potere alle donne, capovolgendo al femminile alcune delle tematiche tipicamente trattate da rapper uomini.

