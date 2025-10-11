21 C
MUSICA

Marte collabora con Young Hash nel nuovo singolo “Il mio deal”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
La giovanissima rapper di Foggia, Marte, pubblica il nuovo singolo “Il mio deal” in collaborazione con la star virale sui social, Young Hash.

Un vero e proprio ‘duetto’ esplosivo all’insegna della trap, caratterizzato da rime taglienti, mai banali e da un flow che pare quasi ‘ininterrotto’.

Ci conosciamo da un anno io e Hash. È mio fratello, uno dei primi che mi ha sempre supportato. Abbiamo due approcci diversi al microfono, lui è molto di pancia e genera tante punchline, io sono più riflessiva. Sicuramente ci ha avvicinato anche l’essere entrambi pugliesi. È nato un bel pezzo assieme e di cui sono molto orgogliosa– ha commentato Marte.

Marte sta rivoluzionando il linguaggio del rap con un approccio tutto suo che dà potere alle donne, capovolgendo al femminile alcune delle tematiche tipicamente trattate da rapper uomini.

https://www.instagram.com/stayon.mars/?hl=en

