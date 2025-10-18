“The Seduction” sei episodi dal 14 novembre

HBO svela il trailer ufficiale della serie francese targata HBO Original “THE SEDUCTION”: sei episodi al via il 14 novembre su HBO Max a livello globale, un episodio a settimana. In Italia la serie sarà disponibile nel 2026, successivamente al debutto della piattaforma streaming nel nostro paese.
- Sinossi: Per essere l’eroe della propria storia, a volte bisogna essere il cattivo in quella degli altri. La marchesa di Merteuil, tradita da Valmont, intraprende un audace viaggio per diventare la cortigiana più famosa di Parigi. Liberamente tratto dal romanzo “Le relazioni pericolose” di Pierre Choderlos de Laclos, un’emozionante esplorazione del prezzo della libertà emotiva e sessuale in un mondo in cui le donne avevano ben poco.
- Cast: Anamaria Vartolomei interpreta Isabelle de Merteuil, Diane Kruger è Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste nel ruolo del Visconte di Valmont, Lucas Bravo nei panni del Conte di Gercourt, Noée Abita nel ruolo di Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean è Louis de Germain, Fantine Harduin interpreta Cécile de Volanges, Samuel Kircher è Chevalier Danceny e Sandrine Blancke veste i panni di Madame de Volanges.
- Credits: diretto da Jessica Palud, creato da Jean-Baptiste Delafon, e scritto da Jean-Baptiste Delafon in collaborazione con Jessica Palud (episodi 1, 2 e 6) e Gaëlle Bellan (episodio 1). Prodotto da NABI Productions (UGC Group( (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) e Felicita Films (TF1 Studios Group) (Marie Guillaumond).
