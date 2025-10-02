Gabriele Vacis apre la rassegna VeniTEATROvarci

Via alla quattordicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace.

Il 9 Ottobre presso l’Auditorium Don Bosco di Bollate, l’associazione teatrale GOST darà il

via alla 14° edizione della rassegna teatrale VeniTEATROvarci.

La rassegna di quest’anno è caratterizzata dalla presenza di ospiti di prestigio nazionale e internazionale che hanno profondamente influenzato (e modificato) il modo di fare e di pensare il teatro moderno.

Gost ha scelto di unire questi importanti maestri in un’unica rassegna che si delinea così con una duplice funzione: quella didattica per gli addetti ai lavori e quella di capolavori artistici fruibili dal grande pubblico.

Il primo appuntamento della Rassegna vede in scena la compagnia teatrale Poem (Potenziali evocati multimediali) con lo spettacolo: “MEDITAZIONE SULLA GUERRA”, diretto dal grande regista, narratore e drammaturgo GABRIELE VACIS.

MEDITAZIONE SULLA GUERRA

Eteocle e Polinice sono fratelli, gemelli. Il tempo che giocavano fuori dalla reggia, con le spade da bambini, è finito e adesso sono uomini, impugnano armi vere. Avrebbero dovuto governare su Tebe un anno ciascuno, ma dopo il primo mandato Eteocle si rifiuta di consegnare il potere a suo fratello. Polinice pretende che gli accordi vengano rispettati.

Eteocle adora comandare, non molla. Polinice mette su un esercito di argivi e dichiara

guerra a Tebe, alla sua città, a suo fratello. È la vigilia della guerra.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito mailticket e si possono quindi acquistare utilizzando il seguente link oppure presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Il costo dei biglietti è il seguente

● intero 16 €

● ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 12€

È possibile acquistare gli abbonamenti:

● abbonamento OPEN 3 spettacoli a scelta 42€

● abbonamento OPEN ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 31€

● abbonamento FULL 6 spettacoli 81€ – anziché 96€

● abbonamento FULL ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 63€ – anziché 72€

● Possibili convenzioni per info scrivere a info@teatrogost.it

La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed e Lara Panighetti si svolgerà

presso l’Auditorium ” Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).

Informazioni sul nostro sito

