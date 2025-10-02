I cittadini e le cittadine milanesi tornano a manifestare e a far sentire la loro voce: è accaduto il 6 settembre per il centro sociale Leoncavallo e il 22 contro il genocidio di Gaza, ma anche nei singoli municipi, basti pensare ad inizio estate: il QPride del Municipio 9 e la manifestazione per il diritto alla casa e alla città in Municipio 2, cinque giorni dopo.

La precipitazione costante della situazione internazionale impone a ciascuno di impegnarsi in ogni modo gli sia possibile, dallo spendersi quotidianamente a costruire un mondo migliore per tutte e tutti, fino al salpare con la Global Sumud Flotilla, per chi può, scelta abbracciata dall’ex consigliere di Municipio 8 Paolo Romano, oggi Consigliere Regionale della Lombardia, che partecipa insieme a una delegazione di parlamentari ed europarlamentari italiani ed europei, divisi su più imbarcazioni.

Le organizzazioni di Quarto Oggiaro rispondono con passione e domenica 12 ottobre avrà luogo la quinta Marcia della Pace, promossa da Vill@perta e dal Decanato di Quarto Oggiaro, nominata “Quarto in cammino: in piedi costruttori di pace!”. Il ritrovo sarà alle 14:30 presso Quarto Oggiaro Vivibile in via Carolina Invernizio, di fianco a Villa Scheibler, e, prima di muoversi, alcune attiviste e attivisti di Emergency porteranno la voce dei deboli e dei diseredati, di coloro che soffrono le situazioni di guerra.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e lo sterminio della popolazione palestinese vanno denunciati senza prendere tempo per respirare, come ogni altro conflitto attivo in questo momento, per sensibilizzare la nostra comunità e per non farsi anestetizzare da un’informazione che raramente si concede la libertà intellettuale di ricostruire i proventi ricavati dalla vendita di armi e di denunciare la pavidità dell’Italia e dell’Europa nei confronti degli autocrati che stanno accendendo le micce dei conflitti mondiali” dice, senza giri di parole, Giorgio Ferrante, Portavoce di Vill@perta e anima di una compagine di organizzazioni, tra cui Fondazione Arché, che vuole fare sentire la sua vicinanza alla marcia che contemporaneamente, il 12 ottobre, si terrà ad Assisi.

I Gruppi Scout proporranno laboratori di pace per le ragazze e i ragazzi partecipanti e, all’arrivo presso la stessa sede di Quarto Oggiaro Vivibile, verso le 17:30, sarà possibile gustare un apericena e un’esibizione dell’associazione Song Qing Ling.

