EVENTI

Grande successo per la seconda edizione di Fragile a Parma

By Davide Falco
Grande successo per la seconda edizione di FRAGILE, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si è tenuto dal 10 al 12 ottobre a Parma in cinque splendide location diffuse in città: Colonne 28Casa della MusicaSala Show Cooking, Italia Veloce e Borgo Goldoni.

Per tre giorni, la città si è trasformata in un workshop nazionale sulla sostenibilità che ha coinvolto cittadinanza, istituzioni, imprese e professionisti in un confronto aperto e partecipato. Il ricco programma ha previsto sedici talkdieci concertidue show cookinguna biciclettata urbanadue lezioni di yogaun’azione di clean up collettivocinque degustazioni e una mostra inedita dedicata al tema della fragilità come risorsa e chiave di lettura del cambiamento.

Tanti gli argomenti affrontati durante la tre giorni con ospiti del calibro di Martina BenedettiGiulia BlasiDi PazzaSimone Fontana, Michele Guerra, Laura Lusuardi, Serena Mazzini, Silvia Stella Osella, Antonio Pascale, Fill Pill, Marco Rambaldi, Matteo Saudino, SOMMI e Alessandro Tommasi.

A impreziosire il programma sono state anche le performance musicali di Vasco BrondiBaisAnna Carolfaccianuvola, GinevraGiulia MeiCostanza Principe e Coca Puma.

Andrea Pontiroli, CEO & Management di Santeria S.p.a.«FRAGILE si chiude con un ringraziamento alla città di Parma che, attraverso le istituzioni, il privato e la cittadinanza, ha reso questa edizione un momento importante per provare a cambiare insieme, partendo da una visione positiva e condivisa del futuro. FRAGILEsi afferma come un vero e proprio workshop nazionale sull’economia sostenibile, capace di coinvolgere migliaia di cittadini.»

Michele Guerra, Sindaco di Parma: «La seconda edizione di FRAGILE ci ha confermato la bontà di un progetto che continua a crescere e siamo felici di avere a Parma. È un piacere averli qua e poter continuare a collaborare con loro, costruendo dibattito intorno a temi fondamentali.»

Santeria annuncia già la terza edizione per ottobre 2026.

Nelle prossime settimane, verranno pubblicati i podcast di tutti gli incontri del Festival per trasportare il pubblico verso una nuova edizione ancora più grande e innovativa. I podcast verranno pubblicati su tutti i canali ufficiali di Santeria.

www.fragilefestival.it

www.instagram.com/fragile_festival/

Davide Falco

Delegazione di El Salvador in visita alla Fondazione Mondino
Davide Falco

