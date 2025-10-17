14.3 C
Milano
venerdì, Ottobre 17, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Termosifoni accesi fino al 15 aprile: temperatura massima a 19°C con 2 di tolleranza

Davide Falco
By Davide Falco
0
43
leonardo-caruso-presidente-ANACI-milano
leonardo-caruso-presidente-ANACI-milano

Con l’arrivo del primo freddo e l’avvio ufficiale della stagione termica, a Milano i termosifoni si accendono dal 15 ottobre al 15 aprile, nel rispetto delle normative vigenti: temperatura massima fissata a 19 gradi, con 2 gradi di tolleranza, e accensione consentita dalle 5 alle 23 per un massimo di 13 ore giornaliere.

A fare il punto è Leonardo Caruso, Presidente di Anaci Milano, che sottolinea alcune indicazioni pratiche per migliorare l’efficienza e contenere i consumi: “Dove sono presenti le valvole termostatiche, è importante mantenerle sempre alla stessa temperatura, così da garantire una diffusione uniforme del calore.

Bisogna inoltre sfiatare regolarmente i radiatori e evitare di ostruirli con mobili o armadi”. Il riscaldamento incide in modo rilevante sulle spese delle famiglie, rappresentando il 50-60% dei costi condominiali.

Nei preventivi abbiamo già adeguato le cifre, prevedendo un incremento medio tra il 10 e il 15%”, spiega Caruso, segnalando infine che permane la presenza di impianti a gasolio, soprattutto in alcune aree del centro città, dove non è stato possibile effettuare la conversione al metano.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Gruppo CAP rilancia il proprio impegno per l’educazione ambientale
Articolo successivo
Baranzate, menestrella nei lager. Aura Pasa
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy