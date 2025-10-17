Termosifoni accesi fino al 15 aprile: temperatura massima a 19°C con 2 di tolleranza

Con l’arrivo del primo freddo e l’avvio ufficiale della stagione termica, a Milano i termosifoni si accendono dal 15 ottobre al 15 aprile, nel rispetto delle normative vigenti: temperatura massima fissata a 19 gradi, con 2 gradi di tolleranza, e accensione consentita dalle 5 alle 23 per un massimo di 13 ore giornaliere.

A fare il punto è Leonardo Caruso, Presidente di Anaci Milano, che sottolinea alcune indicazioni pratiche per migliorare l’efficienza e contenere i consumi: “Dove sono presenti le valvole termostatiche, è importante mantenerle sempre alla stessa temperatura, così da garantire una diffusione uniforme del calore.

Bisogna inoltre sfiatare regolarmente i radiatori e evitare di ostruirli con mobili o armadi”. Il riscaldamento incide in modo rilevante sulle spese delle famiglie, rappresentando il 50-60% dei costi condominiali.

“Nei preventivi abbiamo già adeguato le cifre, prevedendo un incremento medio tra il 10 e il 15%”, spiega Caruso, segnalando infine che permane la presenza di impianti a gasolio, soprattutto in alcune aree del centro città, dove non è stato possibile effettuare la conversione al metano.

