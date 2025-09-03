26.8 C
Teatro Arcimboldi Milano: Gianluca Gotto sul palco con “Le tre vie del ben-essere”

By Tiziana Barbetta
Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con “Le tre vie del ben-essere”, un nuovo talk dedicato all’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito che arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 6 settembre 2025.

In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura.

Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale. Oltre al talk della durata di un’ora e mezza, ogni tappa includerà un momento di domande e dialogo aperto con il pubblico.

www.teatroarcimboldi.it

