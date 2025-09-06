Su GIALLO due investigatori a Bath nella nuova serie “MCDONALD & DOODS

GIALLO si accende con una nuova serie crime tutta da seguire! Lunedi 8 settembre arriva per la prima volta in chiaro “MCDONALDS & DOODS”, in prima serata alle 21:10 sul canale 38.
Protagonisti i due detective del titolo, investigatori che più diversi non si può: l’ambiziosa e caparbia londinese McDonald, trasferita nella pittoresca città di Bath, e il veterano sergente Dodds della polizia locale, assegnatole come partner.
Nel primo caso che affrontano insieme, un senzatetto viene inspiegabilmente assassinato nella casa di uno degli imprenditori più in vista della città. La meticolosa attenzione ai dettagli di Dodds sembrerebbe in netto contrasto con le tecniche moderne di McDonald, ma ben presto i due colleghi capiscono che queste differenze devono diventare la loro forza se vogliono risolvere il mistero e portare alla luce le verità nascoste che minacciano il cuore della città.
Successivamente, mentre McDonald inizia ad adattarsi alla vita a Bath, lei e il sergente Dodds si ritrovano a fronteggiare la misteriosa morte di un ricco paziente di una clinica di riabilitazione privata. Anche se il loro rapporto di lavoro sta iniziando a consolidarsi, rischieranno di arrivare ad una rottura definitiva quando dovranno confrontarsi con le versioni contrastanti di testimoni alquanto sospetti che sembrano nascondere molto più di quanto sembri.
In tutto cinque complessi casi da risolvere, che scorrono quasi come dei lungometraggi, nelle mani di un’avvincente coppia di ‘segugi’ sullo sfondo dei cambiamenti sociali in atto in una delle città più tradizionali della Gran Bretagna.
“MCDONALD & DOODS” (5 x 90’) è in prima tv free su GIALLO, visibile al canale 38 del Digitale Terrestre free, tivùsat Canale 38.
