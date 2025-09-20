Prosegue ATMP Italian Multi-Regional Network

ATMP Forum è una piattaforma di informazione, dialogo e collaborazione, che riunisce i principali stakeholder italiani coinvolti nello sviluppo e implementazione delle terapie avanzate con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’accesso a tali cure, diventando

il riferimento italiano per la conoscenza dello scenario regolatorio, organizzativo ed economico legato agli ATMP, promuovendo e agevolando la condivisione di conoscenze ed esperienze.

Le terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP) costituiscono una classe

tecnologicamente innovativa ed eterogenea di biofarmaci che contengono materiale genetico o cellule staminali sottoposti a un processo biotecnologico realizzato in laboratori altamente specializzati, e sono spesso indicati la cura di malattie rare, croniche e gravi. A partire dal 2016, in Italia 14 sono gli ATMP rimborsati dal SSN e più di 10 potrebbero arrivare nel prossimo biennio.

L’elevata complessità di alcuni ATMP, oltre a differenziarli dai medicinali chimici e biologici tradizionali, impone ai Servizi Sanitari Regionali e ai centri ospedalieri grandi sforzi di gestione, monitoraggio, organizzazione e finanziamento che possono rallentarne la disponibilità per i pazienti.

Per questo, con la volontà di razionalizzare le informazioni raccolte negli anni per supportare anche i decisori regionali, in partnership con l’industria, ATMP Forum e il suo Comitato Direttivo, quest’anno hanno deciso di concentrarsi sugli aspetti regionali.

“Il 2025 per ATMP Forum si è aperto con un nuovo approccio, frutto delle esperienze condivise durante le nostre attività precedenti. ATMP Italian Multi-Regional Network ha studiato strumenti concreti per individuare in anticipo ostacoli all’accesso agli ATMP, una volta disponibili sul territorio, e supportare le Regioni a trovare soluzioni” – ha spiegato Chiara Lucchetti, Patient Access Director, Cencora Pharmalex e Comitato Direttivo di ATMP Forum. – “Il progetto si sviluppa intorno a quattro focus meeting focalizzati su elementi prioritari per la programmazione delle Regioni: impatto epidemiologico, organizzativo, gestionale-finanziario e accessibilità alle cure. Accanto al progetto ATMP Italian Multi-

Regional Network” – continua Lucchetti – “quest’anno abbiamo lanciato l’ATMP Sustainability Hackathon, un modello di competizione creativa che ha permesso agli esperti coinvolti di elaborare modelli innovativi per una gestione sostenibile delle terapie avanzate.”

Gli appuntamenti dell’ATMP Italian Multi-Regional Network vedono la partecipazione di esperti e professionisti della salute provenienti dal Servizio Sanitario delle Regioni del Nord, Centro e Sud Italia.

Per le caratteristiche che li contraddistinguono gli ATMP, possono sommare un insieme di complessità maggiori di terapie tradizionali. “Grazie ad una previsione degli ATMP in arrivo nei prossimi 2 anni, il Network sarà in grado di individuare in anticipo proprio le complessità di accesso degli ATMP, come l’incertezza della stima epidemiologica, che può influenzare il modello organizzativo e la previsione di spesa, ma anche la complessità organizzativa per i singoli centri che dovranno erogarli, programmatoria a livello regionale e di questione della mobilità dei pazienti a livello sovraregionale” – chiarisce Claudio Jommi, Direttivo ATMP Forum, Professore di Economia Azienda presso Università degli Studi del Piemonte Orientale. – “Nei prossimi incontri verranno approfonditi temi come il miglioramento della gestione dei processi amministrativi e finanziari, nonché soluzioni alle

potenziali difficoltà di accesso al percorso di cura legate anche alla formazione del personale, dei pazienti e dei loro caregiver.”

Le considerazioni raccolte e gli strumenti a supporto della programmazione regionale e le best practice implementate grazie al contributo del Network saranno condivise e contenute anche nel VIII Report ATMP, che verrà presentato durante l’evento istituzionale aperto al pubblico che si terrà a Roma il 30 Ottobre.

Per maggiori approfondimenti su ATMP Forum, per rimanere aggiornati sulle attività svolte, e consultare le precedenti edizioni del Report, è disponibile online il sito www.atmpforum.com

