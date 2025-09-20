Parco Cascina Merlata UpTown inaugura 8 nuovi percorsi di allenamento

Dal 18 al 21 settembre il Parco Cascina Merlata UpTown si trasforma in un vero e proprio palcoscenico del benessere, dello sport e della socialità. Con l’inaugurazione di otto nuovi percorsi di allenamento nella natura e un calendario ricco di appuntamenti, il cuore verde del quartiere UpTown, adiacente a Merlata Bloom Milano, shopping & leisure destination cittadina, si arricchisce così di nuove opportunità di incontro e benessere per tutte le età, rendendo lo sport parte integrante della vita urbana di chiunque, dai bambini agli sportivi più esperti.

Con 30 ettari di natura viva e pulsante e 10 chilometri di piste ciclopedonali, il Parco Cascina Merlata UpTown offre anche nuovi tracciati per l’allenamento di varie lunghezze certificate con il balisaggio, che si snodano tra l’antico fontanile, l’apiario, l’Oasi delle Farfalle, lungo il corso d’acqua e le residenze urbane; un vero invito a muoversi esplorando e vivendo il verde in modo attivo e sicuro, favorendo una presenza costante e positiva.

Questa iniziativa è il più recente frutto della collaborazione tra Merlata Bloom Milano, UpTown Milano e gli abitanti del quartiere, volta a valorizzare il parco come luogo al servizio del benessere della comunità locale. I percorsi, a conferma dell’impegno dei partner di progetto per una Milano più verde, sono un ulteriore prezioso passo verso la trasformazione di questo spazio in un manifesto urbano che celebra il movimento, la natura e la comunità, una chiamata a vivere la città in modo nuovo, dove correre è sinonimo di respirare, incontrarsi e rigenerarsi.

Secondo le medie riportate da alcuni studi su parchi urbani europei, nell’arco di un decennio il Parco Cascina Merlata UpTown confermerà i numerosi vantaggi come luogo al servizio di uno stile di vita sano e inclusivo, contribuendo a migliorare i benefici ambientali e di salute pubblica, con effetti positivi in termini di assorbimento di CO 2 , raffrescamento urbano e risparmio sulla spesa sanitaria.

Il parco, infatti, assorbe circa 192 tonnellate di CO₂ all’anno, contribuisce a una riduzione media della temperatura di circa 0,5°C per ettaro nelle aree circostanti grazie all’ombreggiatura e all’evapotraspirazione, e genera un risparmio della spesa sanitaria annuale stimato in € 60.000 per chi pratica regolarmente attività fisica, riducendo il rischio di malattie croniche (considerando una media di 200 runner al giorno che praticano 30 minuti di corsa moderata a persona, bruciando 10 kcal al minuto).

In una città come Milano in cui solo il 37% delle zone centrali residenziali ha accesso a un’area verde entro 300 mt come raccomanderebbe l’OMS, l’iniziativa voluta da Merlata Bloom Milano e UpTown Milano è un segnale positivo di impegno concreto per aumentare la qualità del verde urbano, riconoscendone il cruciale ruolo per la salute pubblica, la resilienza climatica e il benessere dei cittadini.

In occasione della Milano Green Week, momento scelto per l’inaugurazione dei otto nuovi percorsi di allenamento, i partner dell’iniziativa hanno previsto un ampio programma di appuntamenti, consultabili ai seguenti link:

Merlata Bloom Milano: https://www.merlatabloommilano.com/newsevents/merlata-green-fest/

UpTown Milano: https://www.uptown-milano.it/it/parco-e-biodiversita

