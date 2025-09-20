Downtown, il club di Milano riapre giovedì 25 settembre

Downtown, il nuovo club nel cuore di Milano, riapre le porte, dal giovedì al sabato, per una nuova stagione ricca di eventi. Si inizia giovedì 25 settembre con il format UPTOWN NIGHTS con una serata speciale in occasione della Milano Fashion Week insieme al brand londinese PLACES+FACES. Sul palco saliranno i dj Ciesay, Jheri Mayne e Houda.

Downtown, con il suo taglio moderno e dal design minimal e originale, è pronto ad accogliere, in questa nuova stagione, persone da tutto il mondo per vivere insieme un’esperienza musicale unica in cui creare un nuovo punto di riferimento per la nightlife milanese.

In occasione della Milano Fashion Week, giovedì 25 settembre, il brand londinese PLACES+FACES, nato come progetto fotografico e divenuto negli anni un punto di riferimento globale per lo streetwear e l’estetica urbana, approda a Milano per un evento esclusivo. A firmare la serata, insieme a loro, ci sarà UPTOWN NIGHTS, la nuova realtà milanese che ha ridefinito il concetto di nightlife con il suo mix di hip hop, r&b e urban vibes, portando sul dancefloor la nuova generazione di party-goers.

PLACES+FACES e UPTOWN NIGHTS uniranno le forze in una one-night speciale che trasformerà la notte della fashion week in un crossover di moda e musica, tra DJ set, performance e un’estetica fortemente legata alla cultura street contemporanea.

Ogni serata di Downtown esplora le diverse sfumature della musica elettronica, dall’house all’afro house e dalla techno alla deep house, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Il club, situato nel cuore di Milano, mette al centro il prodotto musicale offrendo DJ internazionali e nazionali che ogni sera faranno ballare il pubblico per tutta la notte. L’allestimento è studiato in ogni dettaglio con lo scopo di creare esperienze uniche e immersive partendo dai grandi ledwall posizionati a soffitto e situati anche in tutta la sala che con giochi di luci, colori e specchi faranno da sfondo ad ogni serata e aumenteranno l’identità visiva del locale.

Tickets disponibili su Clubbing, il portale/app per la nightlife.

