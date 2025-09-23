L’Ariston Urban Center di Lainate (provincia di Milano) sarà la location che ospiterà il concerto di Petra Magoni & Ilaria Fantin – “Cosa sono le Nuvole?”, in programma giovedì 25 settembre, alle 21:00, in occasione della XVII edizione di Donne In•Canto, prestigioso festival sotto la direzione artistica di Giorgio Almasio e, quest’anno, dedicato all’iconica Raffaella Carrà.

“Cosa sono le Nuvole?” è un progetto di un duo simbiotico, orientato da un magnetico afflato che abbacina l’ascoltatore. Creato dalla cantante Petra Magoni e dalla specialista dell’arciliuto Ilaria Fantin, si tratta di un caloroso omaggio molto personale ad alcuni straordinari autori, compositori e band leggendarie come Sinéad O’Connor, Fabrizio De André, Domenico Modugno, Joni Mitchell e i Deep Purple, volto a rappresentare la mutevolezza delle nuvole intesa come mutevolezza degli stati d’animo, espressa

attraverso colori chiaroscurali che si alternano a sonorità più marcate e a colorazioni più vivaci.

Fra le cantanti italiane più intense, comunicative, creative e stilisticamente trasversali degli ultimi vent’anni, sempre animata da una travolgente energia, artista dalla presenza scenica che lascia il segno con la sua toccante autenticità interpretativa e profonda sensibilità, Petra Magoni è capace di spaziare con sorprendente naturalezza dalla musica colta al pop, dal rock al jazz, dal tango argentino fino ad arrivare al folk, senza alcuna preclusione di sorta in termini di genere musicale. Ha condiviso e condivide palco e studio di registrazione con numerosi musicisti di levatura nazionale e mondiale come Al Jarreau, Chano Dominguez, Claude Salmiéri, Vincent Beer-Demander, Paolo Fresu, Nicola Stilo, Ares Tavolazzi, Francesco Bearzatti, Paolo Benvegnù, Joe Barbieri, Peppe Servillo, Morgan, Mario Biondi, Mauro Ottolini, Nico Gori, André Minvielle, solo per nominarne alcuni.

Fra le più brillanti specialiste italiane dell’arciliuto, Ilaria Fantin è una musicista estremamente poliedrica dal punto di vista stilistico. Nella sua carriera si è esibita in tutto il mondo, riscuotendo ottimi consensi di pubblico e critica in Paesi come Spagna, Francia, Ecuador, Slovenia, Portogallo e non solo. Grazie al suo fulgido talento ha stretto prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Pippo Delbono e molti altri ancora.

“Cosa sono le Nuvole?” è uno spettacolo dall’alto impatto emozionale. Da vivere non solo come un semplice concerto, ma soprattutto come una vera e propria esperienza umana.

Informazioni concerto:

Donne in canto

Kino music (25 settembre – Petra Magoni e Ilaria Fantini – giovedì, Lainate – MI)

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia