Collistar protagonista alla Milano Beauty Week 2025

Collistar Milano, parte di Bolton, ha concluso con grande successo la sua partecipazione alla quarta edizione della Milano Beauty Week, la manifestazione dedicata alla cultura della bellezza e del benessere che sta animando il capoluogo lombardo dal 17 al 21 settembre.

Ancora una volta, il brand ha scelto di esserci per condividere la propria visione di bellezza libera, autentica e personale, attraverso una serie di esperienze coinvolgenti che hanno visto una grande affluenza di pubblico e la partecipazione di ospiti d’eccezione. L’iniziativa si è inserita nel contesto della campagna “Libera la tua bellezza”, on air dallo scorso marzo e rilanciata proprio durante la settimana dell’evento. Una campagna che celebra Milano e le donne come fonti inesauribili di ispirazione, e che nasce da un’indagine approfondita sui vissuti femminili.

Cuore della partecipazione di Collistar è stata la giornata del 17 settembre, con un evento esclusivo a Palazzo Castiglioni, iconico edificio liberty in Corso Venezia, aperto al pubblico per una giornata all’insegna del beauty e della consapevolezza.

Le due masterclass di make-up guidate da Roberta Anzaldi hanno registrato il tutto esaurito, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza beauty dal forte impatto emotivo. Alla sessione delle 17.00 ha preso parte anche Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala, presente per incontrare le partecipanti e condividere il proprio punto di vista sul tema della bellezza autentica.

Nel corso della giornata, Collistar ha inoltre invitato le ospiti a esprimersi sul tema “Quello che le donne non dicono”, legato alla ricerca condotta con IPSOS e al panel permanente promosso dal brand per esplorare il rapporto tra donne e bellezza. Un momento di ascolto e

confronto che ha portato alla luce pensieri autentici e spesso non detti.

Alla domanda “Dobbiamo davvero fare sempre di più per piacerci di più?”, Collistar risponde con un no deciso. Non servono strati, maschere o sforzi eccessivi. Basta un gesto. Un gesto semplice, gentile, autentico.

Ospiti d’eccezione dal Teatro alla Scala

Grazie alla partnership ufficiale con il Teatro alla Scala di Milano, Collistar ha avuto l’onore di accogliere durante l’evento alcune delle sue stelle più brillanti:

• Nicoletta Manni, Étoile, è arrivata in location nel tardo pomeriggio accompagnata dal marito Timofej Andrijashenko, Primo Ballerino. Per l’occasione, Nicoletta ha ricevuto un make-up personalizzato firmato Collistar.

• Martina Arduino e Marco Agostino, entrambi Primi Ballerini, hanno partecipato al party serale, portando con la loro presenza un tocco di eleganza e arte.

La loro partecipazione ha sottolineato ancora una volta il legame tra Collistar e le eccellenze

del panorama culturale italiano, in una sinergia tra bellezza, talento e ispirazione.

Beauty Gives Back: bellezza che fa bene

Nel weekend del 20 e 21 settembre, Collistar rinnoverà il suo impegno sociale partecipando alla nona edizione di “Beauty Gives Back”, l’iniziativa benefica organizzata da La forza e il sorriso Onlus, con il patrocinio di Cosmetica Italia.

Presso lo stesso Palazzo Castiglioni, il brand contribuirà alla raccolta fondi attraverso la vendita di una selezione di prodotti, destinando i proventi al sostegno dei laboratori gratuiti di bellezza rivolti alle donne in trattamento oncologico. Un progetto che ancora una volta dimostra quanto il mondo del beauty possa essere vicino alle persone, portando benessere, autostima e sorrisi.

Una presenza che lascia il segno

La partecipazione di Collistar alla Milano Beauty Week 2025 ha rappresentato un’occasione

speciale per rafforzare il legame con la propria community, dando spazio a momenti di bellezza, riflessione e solidarietà. Tra heritage, innovazione, ascolto e responsabilità sociale, il brand ha saputo raccontare la bellezza in tutte le sue sfaccettature, confermandosi protagonista di un evento sempre più atteso e partecipato.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia