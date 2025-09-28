17.4 C
Milano
domenica, Settembre 28, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Palms Trax, Simone De Kunovich, Luca Bree a Milano

Davide Falco
By Davide Falco
0
75
Palms Trax
Palms Trax

Magazzini Generali e il format parigino Atarashi, in collaborazione con Offbeat Agency presentano Palms Trax, uno dei dj e produttori più importanti della scena elettronica contemporanea internazionale, venerdì 17 ottobre salirà sul palco dello storico locale milanese per un extended set.

Opening act sarà il dj Luca Bree e continuerà il set il dj Simone de Kunovich.

Palms Trax, dj e produttore inglese, inizia la sua carriera lavorando in uno dei principali negozi di dischi di Londra dove scopre le icone della musica house di Chicago e della techno di Detroit ed incontra Jimmy Asquith (capo dell’etichetta Lobster Theremin) che fiuta il suo talento e crede nelle sue produzioni.

Da quel momento per Palms Trax è un susseguirsi di successi. Con il suo sound unico che
unisce bassi potenti, musica house e suoni techno, l’artista in ogni sua traccia si muove a passo con le nuove tendenze, ma con uno stile originale e senza tempo.

Un evento unico e irripetibile, venerdì 17 ottobre, con una serata all’insegna della buona musica e del divertimento con l’extended set di Palms Trax, in occasione del party di inaugurazione della nuova stagione con il format Atarashi, nato a Parigi nel 2021 con lo scopo di unire e mettere in contatto persone di tutto il mondo e creare un luogo unico dove ogni individuo possa esprimersi senza limiti e pregiudizi.

Opening act sarà curato dal dj italiano Luca Bree e continuerà il set il dj Simone de
Kunovich. Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Biglietti

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Un sistema integrato 0-3 anni: a Novate parte la riforma dei servizi per l’infanzia
Articolo successivo
Fuori dal Coro: Garlasco, il lavoro povero e notti proibite
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy