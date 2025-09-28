Palms Trax, Simone De Kunovich, Luca Bree a Milano

Magazzini Generali e il format parigino Atarashi, in collaborazione con Offbeat Agency presentano Palms Trax, uno dei dj e produttori più importanti della scena elettronica contemporanea internazionale, venerdì 17 ottobre salirà sul palco dello storico locale milanese per un extended set.

Opening act sarà il dj Luca Bree e continuerà il set il dj Simone de Kunovich.

Palms Trax, dj e produttore inglese, inizia la sua carriera lavorando in uno dei principali negozi di dischi di Londra dove scopre le icone della musica house di Chicago e della techno di Detroit ed incontra Jimmy Asquith (capo dell’etichetta Lobster Theremin) che fiuta il suo talento e crede nelle sue produzioni.

Da quel momento per Palms Trax è un susseguirsi di successi. Con il suo sound unico che

unisce bassi potenti, musica house e suoni techno, l’artista in ogni sua traccia si muove a passo con le nuove tendenze, ma con uno stile originale e senza tempo.

Un evento unico e irripetibile, venerdì 17 ottobre, con una serata all’insegna della buona musica e del divertimento con l’extended set di Palms Trax, in occasione del party di inaugurazione della nuova stagione con il format Atarashi, nato a Parigi nel 2021 con lo scopo di unire e mettere in contatto persone di tutto il mondo e creare un luogo unico dove ogni individuo possa esprimersi senza limiti e pregiudizi.

Opening act sarà curato dal dj italiano Luca Bree e continuerà il set il dj Simone de

Kunovich. Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

