Stasera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere con lui il caso Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa di corruzione sarebbe solo l’ultimo tassello di un sistema pieno di ombre, fatto di scambi di favore e, talvolta, di denaro.
A seguire, un focus sul lavoro povero in Italia. Mentre aumenta la forbice che separa i ricchi dagli indigenti, a Milano c’è chi accorda ai propri collaboratori una paga di sei euro l’ora, chiedendo, pure, gli venga restituito sottobanco l’equivalente di tre ore di lavoro.
Infine, un viaggio nelle notti proibite dei giovani, segnate dalla ricerca, affannosa quanto pericolosa, di emozioni e adrenalina. Tra gioco fuorilegge e chemsex, fenomeno in cui droghe psicoattive vengono assunte per potenziare l’esperienza sessuale, due i documenti esclusivi presentati a “Fuori dal coro”.
Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia