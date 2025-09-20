27.5 C
Milano
sabato, Settembre 20, 2025
HomeTRASPORTI
TRASPORTI

Milano Serravalle: avviso di sciopero, il 22 settembre 2025

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
58
milanoserravalle
milanoserravalle

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che per l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025 è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere anche il personale adibito ai servizi essenziali (Operatori del Centro Radio Informativo e Ausiliari della Viabilità).

La Società precisa che potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione stradale, nonché possibili ritardi nelle procedure di autorizzazione al transito dei Trasporti Eccezionali.

Saranno comunque garantiti i consueti servizi di sicurezza e di assistenza ai viaggiatori sull’intera tratta di competenza.

www.serravalle.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Collistar protagonista alla Milano Beauty Week 2025
Articolo successivo
Ferrovienord: notti infrasettimanali dal 22 settembre al 6 dicembre, sospesa circolazione treni fra Busto – Malpensa Aeroporto T2
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy