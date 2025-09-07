27.3 C
Jacopo ÉT é uscito il brano “Becalóva”

Jacopo Èt, nome d’arte di Jacopo Ettorre, annoverato tra gli autori più apprezzati dello scenario musicale attuale, ha pubblicato venerdì 5 settembre “Becalóva”. Il nuovo brano va ad arricchire il suo ultimo progetto discografico “Sammy, Cabiria, etc. etc.”, uscito in tre parti tra gennaio e aprile.

“Becalóva”, che in emiliano significa “becca l’uva” è il nome di un posto felice. Ed è il nome di una canzone sincera che parla di chi, come l’artista, scappa ogni giorno di casa inseguendo le proprie ambizioni, ma che ogni tanto, anzi spesso, si chiede se abbia davvero senso farlo.

Un brano personale e sincero, che impreziosisce l’elegante ed evocativo progetto discografico “Sammy, Cabiria, etc. etc.”, un album in cui Jacopo Ét si mette a nudo e scrive di sé senza filtri, in cui la sua penna si dimostra più matura e in cui la scrittura torna ad essere centrale. Un progetto innovativo, che si trasforma in istantanee di vita vissuta, fotografie sviluppate attraverso un pensiero intenso, un racconto che sa di poesia e che ci ricorda quanto il cantautorato oggi possa fare la differenza.

