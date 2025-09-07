27.3 C
ArchéBazar: acquisti di solidarietà nella via dello shopping

La ripartenza del tran tran milanese, tra le prime riunioni in ufficio e gli aperitivi di ritrovo con gli amici, vede Fondazione Arché allestire un mercatino solidale nel Salone degli Archi della Parrocchia di Santa Maria Incoronata, letteralmente a due passi da piazza XXV aprile.

Per 9 giorni l’ArchéBazar accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 19:00 (tranne sabato 13 settembre, apertura dalle 14:00 alle 19:00, e mercoledì 14 maggio che vedrà la chiusura anticipata alle 18:00).

Il mercatino proporrà un’ampia varietà di mobili di modernariato e vintage, lampade, servizi da caffè, pezzi di antiquariato, oggetti curiosi e articoli di seconda mano originali. Un’opportunità per acquistare in modo speciale e consapevole, regalando una nuova vita agli oggetti e sostenendo al tempo stesso la solidarietà.

Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti di accoglienza di Fondazione Arché, da più di 30 anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle donne e ai bambini in difficoltà. La Fondazione è attiva a Milano e in diverse zone della Città Metropolitana con comunità residenziali, percorsi di accompagnamento all’autonomia e iniziative educative, offrendo alle donne la possibilità di costruire un futuro sicuro e dignitoso insieme ai propri figli.

Arché Bazar non è solo un mercatino: è un gesto concreto di partecipazione, un’occasione per sostenere progetti che migliorano la vita di tante donne e bambini. Partecipare significa fare la differenza, contribuendo non solo a una Milano più giusta, solidale e accogliente, ma anche a un futuro più sostenibile, grazie al riuso e alla valorizzazione degli oggetti.

INFO

Salone degli Archi Parrocchia Santa Maria Incoronata, corso Garibaldi 116 – Milano

Sabato 13 settembre (14:00–19:00)
Da domenica 14 a sabato 20 settembre (10:00–19:00)
Domenica 21 settembre (10:00–18:00)

Per ulteriori informazioni: info@arche.it | arche.it

